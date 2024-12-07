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«Захлебнись в собственной желчи!» - «дерусификаторша» Ланга жалуется на угрозы и заводит новых «друзей» 2

Политика
Дата публикации: 07.12.2024
BB.LV
«Захлебнись в собственной желчи!» - «дерусификаторша» Ланга жалуется на угрозы и заводит новых «друзей»

«Дерусификаторша» Лиана Ланга (нацблок) пожаловалась на тяготы своего труда, сумев оскорбить при этом еще несколько людей.

В перепалку она вступила со специалистом по общественным отношениям Лигой Крапане.

«Напоминаю, как Лига Крапане и Балодис Ринголдс обращались против кампании #RunāLatviski в три латвийские службах безопасности. Не буду скрывать, что языковая кампания проводилась с высоким риском личной безопасности для меня, лидера кампании #AtkrieviskoLatviju. Я до сих пор периодически получаю угрозы от русских. Эти двое, наверное, уже русско-латыши?», - написала в социальных сетях Ланга.

«Ох, какая "честь", что свою провокационную желчь вы направляете только на нас двоих. К сведению: в спецслужбы обратилось гораздо больше людей, для которых было неприемлемо откровенно агрессивное общение в соцсетях!!! Продолжайте в том же духе, если хотите привлекать к себе все больше и больше внимания» - отреагировала Крапане.

«Захлебнись в собственной желчи, предательница!», - парировала Ланга.

«Оппа! Да простит тебя Бог за эти слова, потому что всякое проклятие идет против проклинающего. Я видела много таких случаев. Действительно, да простит Бог», - отметила Крапане.

«Сама в порядок свои отношения с Богом приводи, в мои с Ним отношения не лезь!», - отрезала националистка.

Напомним, что Лиану Лангу ждут сразу несколько разбирательств. Так, в прокуратуру поступило заявление с просьбой проверить – а есть ли у нее диплом о каком-либо образовании и не нарушила ли она уголовный закон? Суд Рижского района также возбудил дело против Ланги о защите чести и достоинства предпринимателя Евгения Гомберга.

#дерусификация
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    9-го декабря

    Лиана Бокша-Ланга верит в Бога? Или в языческие божества?

    Кстати о птичках, а на каком основании она официально сменила фамилию с Бокша на Ланга? Ни мама, ни папа, ни муж, насколько известно, такой фамилией не обладали. Есть ли в Латвии закон, по которому фамилию можно сменить на агентурную кличку или литературный псевдоним?

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  • JL
    Janina LV
    8-го декабря

    Ничего конечно серьезно для якутки Бокши не будет. Но однозначно потреплет ее нервную систему и личный бюджет все судебные делопроизводства. Голова ее будет занята другими делами. Уже хорошо, что латышам начинает мешать эта чекнутая бабка.

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