«Захлебнись в собственной желчи!» - «дерусификаторша» Ланга жалуется на угрозы и заводит новых «друзей»

«Дерусификаторша» Лиана Ланга (нацблок) пожаловалась на тяготы своего труда, сумев оскорбить при этом еще несколько людей.

В перепалку она вступила со специалистом по общественным отношениям Лигой Крапане.

«Напоминаю, как Лига Крапане и Балодис Ринголдс обращались против кампании #RunāLatviski в три латвийские службах безопасности. Не буду скрывать, что языковая кампания проводилась с высоким риском личной безопасности для меня, лидера кампании #AtkrieviskoLatviju. Я до сих пор периодически получаю угрозы от русских. Эти двое, наверное, уже русско-латыши?», - написала в социальных сетях Ланга.

Atgādinu, kā @LKrapane un @BalodisRingolds vērsās pret kampaņu #RunāLatviski trīs Latvijas drošības dienestos. Neslēpšu, ka Valodas kampaņa noritējusi ar augstiem personiskās drošības riskiem man, kampaņas #AtkrieviskoLatviju vadītājai. Vēl arvien periodiski saņemu draudus no… — Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) December 7, 2024

«Ох, какая "честь", что свою провокационную желчь вы направляете только на нас двоих. К сведению: в спецслужбы обратилось гораздо больше людей, для которых было неприемлемо откровенно агрессивное общение в соцсетях!!! Продолжайте в том же духе, если хотите привлекать к себе все больше и больше внимания» - отреагировала Крапане.

«Захлебнись в собственной желчи, предательница!», - парировала Ланга.

«Оппа! Да простит тебя Бог за эти слова, потому что всякое проклятие идет против проклинающего. Я видела много таких случаев. Действительно, да простит Бог», - отметила Крапане.

«Сама в порядок свои отношения с Богом приводи, в мои с Ним отношения не лезь!», - отрезала националистка.

Напомним, что Лиану Лангу ждут сразу несколько разбирательств. Так, в прокуратуру поступило заявление с просьбой проверить – а есть ли у нее диплом о каком-либо образовании и не нарушила ли она уголовный закон? Суд Рижского района также возбудил дело против Ланги о защите чести и достоинства предпринимателя Евгения Гомберга.