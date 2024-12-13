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Глава Китая Си Цзиньпин принял полпреда Латвийской Республики и поговорил с ним 2

Политика
Дата публикации: 13.12.2024
BB.LV
Глава Китая Си Цзиньпин принял полпреда Латвийской Республики и поговорил с ним
ФОТО: пресс-фото

В четверг, 12 декабря вв Доме народных представителей в Пекине чрезвычайный и полномочный посол Латвии Карлис Эйхенбаумс вручил аккредитационные письма председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщили bb.lv в латвийском МИДе, во время аккредитации были обсуждены динамика двусторонних отношений между Латвией и Китаем, а также актуальные международные вызовы.

Кто такой Карлис Эйхенбаумс? Он занимал должность пресс-секретаря Министерства иностранных дел Латвии, а также руководителя латвийской делегации в Международном альянсе памяти жертв Холокоста.

Эйхенбаумс также был советником по внешним делам президента Латвии Гунтиса Улманиса, первым секретарем и заместителем руководителя посольства Латвии в Лондоне, временным поверенным в делах и советником посольства Латвии в Королевстве Нидерланды.

Также он служил первым постоянным представителем Латвии в Организации по запрещению химического оружия в Гааге и занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Латвии в Нидерландах, Израиле, Эстонии и Канаде.

Дипломатические отношения между Латвией и Китаем были установлены 33 года назад. Посольство Латвии в Пекине функционирует с 1998 года.

Карлис Эйхенбаумс сменил на посту посла Латвии в Китае Майю Манику.

#китай #мид латвии
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го декабря

    Между прочим фото омерзительное по стилю. Можно было бы назвать-"двое в селёдке под шубой".

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го декабря

    А где на пикче латыш? Я двух азиатов вижу. Или это его так от жизни в коммунизме перекрутило?🙄

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