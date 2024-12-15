Baltijas balss logotype

Послу США в Латвии объяснили, почему ему нельзя говорить по-русски 13

Политика
Дата публикации: 15.12.2024
BB.LV

Посол США в Латвии вдруг заговорил по-русски.

В обществе продолжают возмущаться по поводу обращения посла США Кристофера Робинсона на русском языке. Возникает вопрос: считают ли США Латвию территорией России? На сайте посольства США до сих пор доступна информация на русском языке. Об этом газета Neatkarīgā побеседовала с политологом Андисом Кудорсом.

Напомним, что посольство США создало канал на платформе Telegram для общения с обществом Латвии на русском языке. Это было проявлением публичной дипломатии, целью которой являлось достижение аудитории, говорящей только на русском языке, без использования “посреднических языков”. Таким образом, целью было расположить русскоязычное население Латвии к США. Однако остается вопрос: была ли эта цель достигнута?

Кудорс считает, что обращение посла на русском языке не нанесло значительного вреда Латвии, но об этом нельзя молчать: “Если мы будем молчать, они продолжат так относиться к нашей истории. Но реакция должна исходить от гражданского общества. Политики не хотят обострять отношения, так как США являются нашим важным, незаменимым стратегическим партнером в вопросах национальной безопасности. Поэтому нужно, чтобы гражданское общество говорило об этом. Дипломатам не следует делать это публично, но они могут использовать личные беседы для указания на проблему. Если бы это обсуждалось открыто, это создало бы ненужное напряжение. Поэтому латвийские дипломаты должны обращаться к американским коллегам не перед телекамерами, а неофициально, побуждая их избегать таких действий, как поступил Робинсон.”

Именно поэтому, возможно, реакция нашего МИД на выступление посла Робинсона показалась такой мягкой. “Она действительно была… такой мягкой. Стратегическое партнерство сыграло свою роль. Не знаю, будут ли такие беседы продолжаться за кулисами. Но я считаю их необходимыми,” отмечает Кудорс.

Он также добавляет, что ранее были американские дипломаты, которые выучили латышский язык и публично его использовали. “Мы всегда это отмечали: когда представители крупной нации говорят на языке малочисленной нации, это всегда воспринимается как знак внимания и уважения, и это нас радует. Добьются ли американские дипломаты своей цели, говоря по-русски? У публичной дипломатии должна быть цель. Смогут ли они расположить к себе русскоязычное население Латвии, если будут говорить с ними по-русски? И за чей счет? За счет неудовольствия и возмущения латышей? Здесь нужно взвесить плюсы и минусы. Но ущерб уже нанесен, поскольку многие латыши возмущены, и на то есть серьезные основания.”

#сша #русский язык #посол
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
10
50

Комментарии (13)

  • 17-го декабря

    и еще-с 01.01.21 больше нет Союзных республик , теперь только Культурные Автономии. все 15 республик потеряли статус Союзных

    1
    0
  • 16-го декабря

    обозное латышское население этой прекрасной земли не понимает. если посол заговорил по русски, он выражает уважение к стране пребывания-СССР и скорому возращению Прибалтики в Советскую юрисдикцию

    19
    5
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Уже настолько всё бюрократией, латышкостей ,всякими пошлинами всё обложили что вообще ни кто даже ничего ни хочет в Латвии иметь а им по барабану берут
    в кредит повышают себе зарплату и с умным видом тчвкуют

    39
    1
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Интересно брать в долг под проценты чтобы кому-то подарить это хорошее управление страной?

    35
    2
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Задам вопрос, Силиня хоть один евро с свили чужими деньгами которые ещё и в долг ни жалко? Или хуторяне отработают?

    29
    1
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Задам вопрос, Силиня хоть один евро с своих денег пожертвовала Украине?

    26
    1
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Надо закрыть все проекты бабло уже распилино , есть свежая идея нам надо в космос

    17
    0
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Мы живём в концлаге ? В тюрьме? Должны думать на языке который с рождения ни наш? Должны подстраиваться, боятся, скрываться, обманывать притворяться? Должны соглашаться с любой тупой хернёй? Закрывать глаза когда нашу Латвию разворовывают? Берут кредиты и тратят , воруют... нет хозяинов, через 10 лет все свалят кто берет а население что ни свалило и ни умерло даже за проценты ни будет хватать заплатить, как жаль Латвию ,,, зато примерно один миллио батраков останется и все будут скидывается на поезд и ещё пару самолётов прикупить:)))))(((

    32
    1
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    А когда посол США объяснит местным хуторянем и марионеткам что он имеет право говорить на том языке на котором хочет говорить??? И ни им указывать??? И кто вообще решает на каком языке говорить?

    34
    1
  • JL
    Janina LV
    15-го декабря

    Кудорс считает, что реакция должна исходить от гражданского общества. :))) решил местные лохов отправить на передовую и посмотреть, какая будет реакция.

    16
    0
  • А
    Андрей
    15-го декабря

    Как-то поисковые системы подкинули такую информацию про оффшоры - компании с интересными названиями:

    1. Entity: LANGA LIMITED
    • Registered in: British Virgin Islands
    • Linked countries: Mauritius
    • Agent: Mossack Fonseca
    1. LANGA INTERNATIONAL LIMITED, status: Inactive Наверное никак не связано с Лианой Лангой, но просто для любителей совпадений.

    Источник: offshoreleaks.icij.org

    9
    0
  • А
    Андрей
    15-го декабря

    " латвийские дипломаты должны обращаться к американским коллегам не перед телекамерами, а неофициально, побуждая их избегать таких действий, как поступил Робинсон"
    Просто гениально - обращаться неофициально, чтобы не позориться! Вы ещё посольству Швеции запретите говорить и писать по шведски. А посольству Германии - по немецки. Или быть под оккупацией Швеции и нацистскй Германии было отлично? Хотят повторить?

    21
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    15-го декабря

    А выслать посла слабо,клоуны?Вот только представитель хозяев Вас забыл спросить,что ему делать в их колонии.

    87
    3
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео