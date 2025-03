Your browser does not support the video tag.

Посол США в Латвии вдруг заговорил по-русски.

В обществе продолжают возмущаться по поводу обращения посла США Кристофера Робинсона на русском языке. Возникает вопрос: считают ли США Латвию территорией России? На сайте посольства США до сих пор доступна информация на русском языке. Об этом газета Neatkarīgā побеседовала с политологом Андисом Кудорсом. Напомним, что посольство США создало канал на платформе Telegram для общения с обществом Латвии на русском языке. Это было проявлением публичной дипломатии, целью которой являлось достижение аудитории, говорящей только на русском языке, без использования “посреднических языков”. Таким образом, целью было расположить русскоязычное население Латвии к США. Однако остается вопрос: была ли эта цель достигнута? Кудорс считает, что обращение посла на русском языке не нанесло значительного вреда Латвии, но об этом нельзя молчать: “Если мы будем молчать, они продолжат так относиться к нашей истории. Но реакция должна исходить от гражданского общества. Политики не хотят обострять отношения, так как США являются нашим важным, незаменимым стратегическим партнером в вопросах национальной безопасности. Поэтому нужно, чтобы гражданское общество говорило об этом. Дипломатам не следует делать это публично, но они могут использовать личные беседы для указания на проблему. Если бы это обсуждалось открыто, это создало бы ненужное напряжение. Поэтому латвийские дипломаты должны обращаться к американским коллегам не перед телекамерами, а неофициально, побуждая их избегать таких действий, как поступил Робинсон.” Именно поэтому, возможно, реакция нашего МИД на выступление посла Робинсона показалась такой мягкой. “Она действительно была… такой мягкой. Стратегическое партнерство сыграло свою роль. Не знаю, будут ли такие беседы продолжаться за кулисами. Но я считаю их необходимыми,” отмечает Кудорс. Он также добавляет, что ранее были американские дипломаты, которые выучили латышский язык и публично его использовали. “Мы всегда это отмечали: когда представители крупной нации говорят на языке малочисленной нации, это всегда воспринимается как знак внимания и уважения, и это нас радует. Добьются ли американские дипломаты своей цели, говоря по-русски? У публичной дипломатии должна быть цель. Смогут ли они расположить к себе русскоязычное население Латвии, если будут говорить с ними по-русски? И за чей счет? За счет неудовольствия и возмущения латышей? Здесь нужно взвесить плюсы и минусы. Но ущерб уже нанесен, поскольку многие латыши возмущены, и на то есть серьезные основания.”