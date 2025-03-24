Кандидаты не спешат заявляться на выборы

Политика
Дата публикации: 24.03.2025
BB.LV
К моменту подготовки этого материала всего было подано 14 списков партий и политических объединений.

Напомним, что в минувшую среду местные избирательные комиссии распахнули свои двери с тем, чтобы представители партий или политических объединений могли подать свои списки кандидатов в депутаты для участия в муниципальных выборах.

Напомним, что муниципальные выборы пройдут уже 7-го июня сего года. При этом опять можно будет проголосовать и предварительно - начиная со 2-го июня. Выборы пройдут во всех 42 самоуправлениях.

Последний день подачи списков - 8-е апреля. Таким образом, в распоряжении потенциальных участников выборов еще две недели. Видимо, поэтому пока политики не торопятся с внесением кандидатских списков. К моменту подготовки этого материала всего было подано 14 списков, при этом в Риге пока зарегистрировано всего 2 списка, а в Латгалии пока не подано ни одного! Самыми активными пока оказались политики Видземского региона - там для участия в выборах в разные самоуправления подано уже 8 списков. Отметим, что всего гражданам ЛР, имеющим право голоса, нужно будет в разные самоуправления избрать 731 депутата. Пока зарегистрировано только 289 кандидатов. Самому молодому кандидату - 19 лет, а самому пожилому - 83 года. Примечательно, что у 76,1% кандидатов - высшее образование. По традиции, среди кандидатов в подавляющем большинстве - представители сильного пола (61,6%).

Автор - Абик Элкин
