Представители бизнес–сообщества Латвии вышли с планам радикального урезания госрасходов, но и потребовали от правящих под этим планом (соответствующим меморандумом) подписаться.

Напомним, что Конфедерация работодателей, Торгово–промышленная палата и Совет иностранных инвесторов настаивают на сокращении всех госрасходов на 5%, что позволит высвободить для обороны и демографии 850 миллионов евро.

Но правящие не торопятся аплодировать этой идее — во–первых, потому что линейно урезать бюджет вряд ли получится, а во–вторых, реально подобную экономию в 850 миллионов можно достичь только за счет существенной оптимизации госучреждений и сокращения чиновников, на что правящие не готовы.

Так, представители левого фланга в коалиции — "Прогрессивные" — вообще отказались даже обсуждать подписание подобного меморандума. Они хотят привлечь к диалогу о сокращении расходов бюджета профсоюзы, у которых на сей счет наверняка есть свое мнение. Едва ли профсоюзы разрешат трогать бюджет здравоохранения или социальную сферу.

Рискнем предположить, что в итоге правительство выбросит план предпринимателей в мусорник и будет действовать старым проверенным способом — министров попросят найти экономию в своих министерствах в размере каких–то 30—50 миллионов.

Так худо–бедно где–то 350–400 миллионов и наскребут, что уже позволит увеличить бюджет обороны и обеспечить поддержку демографической политике.

Недостающие средства на оборону правительство получит путем займа у того же Брюсселя, который создает заемный фонд именно на военные нужды стран ЕС.

Как сообщил на днях министр финансов Арвилс Ашераденс, в последующие годы Латвии нужно будет каждый год увеличивать расходы на оборону на 500 миллионов евро.

Очевидно, что власти полны решимости выполнить пожелание Трампа досрочно и довести бюджет обороны до 5% от ВВП уже к 2027 году.