Сэкономить 850 миллионов евро для обороны Латвии! Звучит красиво, а на практике… 2 1432

Дата публикации: 21.03.2025
BB.LV
Партнеры по коалиции с осторожностью относятся к возможностям реализации призыва Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) сэкономить 850 миллионов евро в государственном управлении, направив их на укрепление национальной обороны. По общему мнению, такое предложение слишком широкое и общее, передает ЛТВ.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите считает, что сокращение расходов примерно на 5% или 850 миллионов евро не является большой амбицией для государственного управления, включая местные самоуправления. Однако очевидно, что пояса следует затянуть практически во всех сферах, за исключением пенсий по старости и международных обязательств страны.

Такое сокращение расходов также будет включать закупку бесполезных товаров и услуг, а также сокращение рабочих мест в государственном секторе в соответствии с уменьшением численности населения.

Политики сходятся во мнении, что государственные расходы придется сократить в пользу обороны. Однако единого мнения о том, насколько именно, нет. Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») заявила, что цель сокращения бюрократии не означает «сокращение человеческих ресурсов». Самым сложным будет договориться об экономии финансирования, но 850 миллионов евро могут оказаться слишком завышенной суммой.

На этой неделе правление Союза зеленых и крестьян (СЗК) и фракции Сейма, входящие в коалицию, также встретились с организациями бизнеса и работодателей. Вывод после разговора — план, предложенный работодателями, звучит правильно в заголовках, но если копнуть глубже, ответ становится сложнее.

«Проблема в том, что когда вы переходите к практической части, там сразу же приводится 30 причин, почему это плохая идея.

Таким образом, в ходе этого разговора нам не удалось выделить три конкретных вещи, которые мы могли бы выполнить немедленно и против которых никто, включая бизнес-организации, не возражал бы. В целом, поддержка со стороны СЗК такого шага есть, мы согласны с этим видением, потому что понимаем, что других вариантов не будет, что-то где-то придется менять. В любом случае фракция ожидает, что ее министры продолжат продвигать этот вопрос», — заявил лидер фракции СЗК в Сейме.

Другой партнер по коалиции из лагеря «Прогрессивных» явно негативно отреагировал на такой план сокращения расходов на 5%. Эта фракция встретится с представителями LDDK на новой неделе. К обсуждению вопроса пересмотра расходов следует также привлечь Латвийскую конфедерацию свободных профсоюзов и Латвийское объединение самоуправлений, считают в партии «Прогрессивные».

«Призыв к сокращению государственного бюджета на 850 миллионов долларов был бы равносилен повторению волны эмиграции, вызванной в 2009 году».

Поэтому «Прогрессивные» будут очень осторожны в отношении подобных призывов. Мы можем говорить об оптимизации государственных расходов, пересмотре или даже прекращении определенных программ, но это должен быть очень конкретный разговор, а не просто постановка амбициозной цели сократить сотни миллионов и только потом рассмотрение того, что именно сокращать», — указал представитель партии.

Обсуждение возможностей сокращения расходов продолжится на новой неделе, а анализ идей по пересмотру и сокращению функций также продолжится в рабочей группе по сокращению бюрократии под руководством Государственной канцелярии. Результаты этой работы ожидаются примерно через месяц.

