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МИД Латвии отреагировал на говорящего по-русски посла США; сеть вне себя от «беззубости» ответа 6

Политика
Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV

МИД Латвии отозвался на гнев в социальных сетях по поводу использования русского языка посольством США в Латвии. Сильно лучше, по крайней мере, в контексте возмущающихся в соцсетях, явно не стало.

«Как уже выражалось ранее, МИД заявляет, что государственным (официальным) языком Латвии является латышский. Об этом проинформированы все иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии. В министерстве уже заявили, что желательно, чтобы иностранные дипломаты при общении с латвийским обществом предпочитали общаться на государственном языке», - написали в министерстве.

Надо ли говорить, что для призывавших к смене посла США такая реакция МИД показалась слишком мягкой.

«Невероятно, что МИД публикует такие беззубые заявления. «Желательно»… Что желательно? А что такое «государственный (официальный) язык»? А какой неофициальный? Русский?», - негодует в комментариях публицистка Элита Вейдемане.

«Желательно...вы Сатверсме читали!? В Латвии один государственный язык – латышский! Если сотрудники посольства им не владеют, то следует предоставить услуги переводчика, а не использовать для общения русский, что, особенно сегодня, означает поддержку страны, практикующей терроризм!!!», - возмущается другой пользователь.

«Можно подумать, что посольство США ничего не знает об исторических отношениях Латвии с Россией. Ничего не чувствует, каково сейчас, когда русские опять убивают, отношение латышей ко всему русскому, русскому языку. Ждать информации об очередном пакте...? Где нота?», - недоумевает третий.

Как сообщалось, посольство США в Латвии открыло в соцсети Telegram страничку на русском языке. С приветственной речью по-русски выступил американский посол Кристофер Т. Робинсон, что заметно расстроило часть латвийского общества.

#русский язык #мид
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Комментарии (6)

  • А
    Андрей
    6-го декабря

    "Ждать информации об очередном пакте...? " Пожалуй нужно ждать пакт. О капитуляции нацистских ОПГ.

    8
    1
  • А
    Андрей
    6-го декабря

    Ведь возможен и другой вариант прочтения: "Ничего не чувствует, каково сейчас, когда русскиХ опять убивают, отношение латышей ко всему русскому, русскому языку".

    4
    1
  • А
    Андрей
    6-го декабря

    Почему-то прочиталось как: "для призывавших к смене пола США такая реакция МИД показалась слишком мягкой".

    3
    1
  • 6-го декабря

    обозники-вспомогательное население тявкает на Белого господина. Не хорошо

    18
    1
  • JL
    Janina LV
    5-го декабря

    Наверное публицистка Элита Вейдемане, дальше хутора никогда не выезжала. Так вот расскажу, как дела отстоят в Нью-Йорке, на родине Кристофер Т. Робинсона. Так вот, там объявления в магазинами и прочая реклама, предвыборная агитация и встреча с избирателями, происходят официально на нескольких языках. Все зависит от жителей района. Это может, быть португальский, английский и испанский. Другой район, китайский, английских. Третий район идиш, русский или английский. На 2024 год, для общения с избирателями использовали двенадцать языков!!!

    47
    3
  • A
    Anim
    5-го декабря

    Нацисты вне себя... Ай-яй-яй... Вам же сказано: чому не в окопi?

    44
    2
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