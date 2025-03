Your browser does not support the video tag.

МИД Латвии отозвался на гнев в социальных сетях по поводу использования русского языка посольством США в Латвии. Сильно лучше, по крайней мере, в контексте возмущающихся в соцсетях, явно не стало. «Как уже выражалось ранее, МИД заявляет, что государственным (официальным) языком Латвии является латышский. Об этом проинформированы все иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии. В министерстве уже заявили, что желательно, чтобы иностранные дипломаты при общении с латвийским обществом предпочитали общаться на государственном языке», - написали в министерстве. Kā jau pausts iepriekš, Ārlietu ministrija uzsver, ka Latvijas valsts (oficiālā) valoda ir latviešu valoda. Par to ir informēti visi Latvijā akreditētie ārvalstu diplomāti. Ministrija jau ir norādījusi, ka ir vēlams, ka ārvalstu diplomāti saziņā ar Latvijas sabiedrību priekšroku… — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) December 4, 2024 Надо ли говорить, что для призывавших к смене посла США такая реакция МИД показалась слишком мягкой. «Невероятно, что МИД публикует такие беззубые заявления. «Желательно»… Что желательно? А что такое «государственный (официальный) язык»? А какой неофициальный? Русский?», - негодует в комментариях публицистка Элита Вейдемане. «Желательно...вы Сатверсме читали!? В Латвии один государственный язык – латышский! Если сотрудники посольства им не владеют, то следует предоставить услуги переводчика, а не использовать для общения русский, что, особенно сегодня, означает поддержку страны, практикующей терроризм!!!», - возмущается другой пользователь. «Можно подумать, что посольство США ничего не знает об исторических отношениях Латвии с Россией. Ничего не чувствует, каково сейчас, когда русские опять убивают, отношение латышей ко всему русскому, русскому языку. Ждать информации об очередном пакте...? Где нота?», - недоумевает третий. Как сообщалось, посольство США в Латвии открыло в соцсети Telegram страничку на русском языке. С приветственной речью по-русски выступил американский посол Кристофер Т. Робинсон, что заметно расстроило часть латвийского общества.

Поделиться статьей