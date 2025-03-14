Генерал Смит считает, что нынешнего количества боеготовых кораблей недостаточно для удовлетворения потребностей Вооруженных сил США

Пентагон столкнулся с дефицитом десантных кораблей, который достиг критической точки.

«У меня есть морпехи, у меня есть эскадрильи, батальоны и батареи… Но у меня просто нет десантных кораблей», – заявил в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» командующий Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит.

Хотя десантные корабли составляют лишь десятую часть флота, они являются основным решением для командующих, которым нужна более точечная и оперативная сила, чем авианосцы. Кроме того, это единственные корабли, предназначенные для переброски экспедиционных подразделений морской пехоты и для доставки техники и войск с моря на берег при проведении наступательных операций.

«Десантные корабли жизненно важны для нас. Они неотъемлемая часть того, кем мы являемся как морские пехотинцы», – подчеркнул Смит.

«Швейцарский нож» армии

После развертывания, экспедиционные подразделения, состоящие примерно из 2 тысяч морских пехотинцев и моряков, становятся универсальным инструментом ВС США. Они обеспечивают ударную мощь с помощью истребителей F-35, занимаются эвакуацией гражданских лиц из горячих точек и ликвидацией последствий стихийных бедствий. Так, в октябре прошлого года 15-е экспедиционное подразделение Корпуса морской пехоты оказало экстренную помощь Филиппинам после разрушительных наводнений и оползней.

Для переброски такого подразделения требуется амфибийная группа, состоящая из одного большого и двух малых десантных кораблей. Генерал Смит подчеркивает, что США необходимо постоянное присутствие трех таких групп: на Восточном побережье США, на Западном побережье и в Японии – эта стратегия получила название «3.0».

«Главы Индо-Тихоокеанского, Европейского и Африканского командований запрашивали амфибийные группы готовности. Так что "3.0" – это минимальное требование», – пояснил он.

Однако, по словам Смита, имеющегося количества боеготовых десантных кораблей недостаточно для реализации этой стратегии.

«Корабли эксплуатируются слишком интенсивно»

На фоне двух войн на Ближнем Востоке флот десантных кораблей оказался в запущенном состоянии, заявила Шелби Окли из Счетной палаты США. По ее словам, отсрочки ремонта и технические проблемы привели к тому, что половина из 32 имеющихся десантных кораблей находится в неудовлетворительном состоянии.

«Корабли эксплуатируются слишком интенсивно, их не обслуживают должным образом», – сказала Окли в интервью «Голосу Америки».

«Это все равно что ездить на машине, никогда не меняя масло, и ожидать, что она прослужит 15 лет… Ключевые системы не работают должным образом», – добавила она.

В 2022 году Конгресс США обязал ВМС поддерживать в исправности не менее 31 десантного корабля после того, как флот попытался списать шесть из них по причине неудовлетворительного состояния. Корпус морской пехоты согласился с этим при условии, что уровень боеготовности флотилии будет не ниже 80%.

Однако, как отмечает генерал Смит, на сегодняшний день этот показатель опустился до 50%, что он назвал кризисом.

Некоторые корабли простаивают уже десятилетиями. Например, корабль «Тортуга» не выходил в море более десяти лет. Кроме того, по данным Счетной палаты США, еще 15 кораблей вряд ли смогут прослужить запланированные 40 лет.

«Мы пытаемся поддерживать стареющий флот в боевой готовности», – признал в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» исполняющий обязанности начальника военно-морских операций адмирал Джим Килби.

Однако проблема касается не только десантных кораблей.

«Мы эксплуатируем весь флот на пределе его возможностей. Когда я начинал службу, у нас было почти 600 кораблей. Сейчас у нас вдвое меньше, но мы выполняем те же задачи», – отметил Килби.

Перерывы в наличии кораблей

По словам Килби, ВМС пытаются решить проблему так же, как ранее пытались справиться с ситуацией с нехваткой истребителей, пересмотрев устаревшие процедуры. Он отметил, что за последнее время удалось вдвое увеличить число кораблей, проходящих техобслуживание вовремя.

«Однако половины исправных судов по-прежнему недостаточно», – сказал он.

Килби не назвал срок, к которому ВМС планируют выйти на уровень боеготовности флота десантных кораблей до уровня в 80%, отметив, что позитивные изменения уже заметны. «Возникала ситуация, когда требовалось эвакуировать американских граждан из Судана, когда там произошла вспышка насилия. Отсутствие амфибийных групп готовности привело к тому, что Африканское командование США было вынуждено использовать для этого коммерческие авиакомпании», – заявил Смит.

Даже когда амфибийные группы развертываются, они нередко отправляются в неполном составе. В прошлом году амфибийная группа десантного корабля «Америка» (USS America) состояла лишь из двух кораблей, а не из трех, поскольку дополнительного десантного судна не имелось в наличии.

Похожая ситуация сложилась с группой десантного корабля «Боксер»: из-за задержек с ремонтом все три корабля смогли работать вместе только два месяца вместо запланированных девяти.

«В отсутствие “Боксера” флот не мог проводить операции с истребителями F-35 и поддерживать международного партнера», – отметила Окли.

«Не требование ВМС»

Ранее в этом месяце 31-е экспедиционное подразделение завершило патрулирование на борту десантного корабля «Америка». Однако следующая амфибийная группа готовности отправится в море с Восточного побережья США или из Японии лишь через несколько месяцев, а с Западного побережья – не ранее 2026 года. Об этом «Голосу Америки» сообщили чиновники на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать эти вопросы.

Один из них сообщил, что флот выделяет бюджет, достаточный для поддержания только одной амфибийной группы в каждый конкретный момент – и то только в течение 10 месяцев в году. Комментируя расхождение потребностей Корпуса морской пехоты и реального наличия кораблей, адмирал Килби заявил, что требование выполнения стратегии 3.0 – «это не требование ВМС».

«У меня нет плана по реализации стратегии 3.0. У меня есть план поддержания 31 корабля, в соответствии с законом», – сказал Килби. Согласно отчету Счетной палаты, чтобы выполнить требование о 31 десантном корабле, флоту придется эксплуатировать шесть кораблей дольше запланированного 40-летнего срока службы. Однако Окли сомневается, что это возможно.

С 2010 по 2021 годы более 70% ремонтов десантных кораблей длились дольше запланированного, говорится в отчете Счетной палаты. Суммарные потери в обучении и развертывании составили 28 с половиной лет.

Десять лет на устранение проблемы

Исполняющий обязанности начальника военно-морских операций заявил, что ВМС планируют проведение технического обслуживания, необходимого для того, чтобы улучшить состояние десантных кораблей. По словам адмирала Килби, в бюджете, который сейчас рассматривается Конгрессом, предусмотрено финансирование технического обслуживания семи десантных кораблей, которые не получили необходимых средств в предыдущие годы.

«Мы привержены обязательству поддерживать 31 десантный корабль… и когда мы получаем новый корабль, мы выводим из эксплуатации старый, потому что содержание старого корабля обходится дороже», – заявил он. Счетная палата США считает, что даже если ситуация с планированием улучшится, ВМС и Корпусу морской пехоты, возможно, придется пересмотреть общее количество кораблей, необходимых для выполнения их миссий.

«Это вопрос математики и данных, которые нам нужно получить от них, чтобы понять, сколько еще таких кораблей нам нужно закупить, сколько нужно ввести в строй быстрее, чтобы и дальше поддерживать требуемый уровень», – сказала Окли.

Генерал Смит заявил, что на устранение проблемы потребуется не менее десяти лет, и она может усугубиться, если США окажутся в конфликте с Китаем.

«Весь смысл присутствия амфибийных групп готовности и экспедиционных подразделений морской пехоты заключается в предотвращении конфликта», – подчеркнул он.

Адмирал Килби отметил, что ВМС стремятся решить проблему к 2027 году – к этому времени председатель КНР Си Цзиньпин приказал военным быть готовыми к силовому захвату Тайваня.

«У нас есть тот флот, который у нас есть. Именно с этим флотом мы в основном и подойдем к 2027 году, и нам просто нужно эксплуатировать его более эффективно», – заявил он.