Вопросов больше, чем ответов: Эвика Силиня отчиталась перед недовольными депутатами

Именно на этой неделе правительство Силини отметило полтора года своей деятельности. Этот "некруглый юбилей" совпал со вчерашним обсуждением сделанного и не сделанного данным правительством. Отправной точкой же послужил соответствующий отчет правительства за истекший год с планами на год текущий.

Некруглый юбилей и достижения

Эвика Силиня, выступая с трибуны Сейма, как и следовало ожидать, хвалила собственное правительство за усилия по укреплению обороноспособности страны (увеличение ассигнований на военные нужды до 3,4% от ВВП и обустройство восточной границы), за шаги по привлечению инвестиций и разогреву экономики (в частности, создается перспективный центр искусственного интеллекта).

Премьер снова говорила о решимости уменьшить бюрократию — в тесном взаимодействии с "жертвами" этой бюрократии: предпринимательскими организациями. Силиня упомянула и желание правительства улучшить демографическую ситуацию.

В числе достижений своего правительства премьер отметила введение единого необлагаемого минимума и повышение необлагаемого минимума пенсий, повышение зарплат полицейским и пожарным, причем пожарно–спасательная служба получила необходимую новую технику и средства защиты.

И больше денег в кошельке

Премьеру, разумеется, вторил и ее однопартиец, глава сеймовской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц: "Мы провели налоговую реформу, о которой годами не могли договориться. И сегодня, после этой реформы, люди уже видят прибавку в своих кошельках, налоговая нагрузка у абсолютного большинства жителей заметно снизилась, уменьшились налоги и у предпринимателей. Это уже не просто какие–то обещания, это уже не просто что–то написанное на бумаге, а то, что люди могут почувствовать в своих кошельках".

Лидер входящей в коалицию партии "Прогрессивные" Андрейс Шуваевс, продолжая тему демографии, призвал увеличить пособия по уходу за ребенком и особое внимание уделить поддержке именно молодых родителей — в частности, создать условия для того, чтобы оба молодых родителя могли продолжать работать — хотя бы на полставки, и при этом ухаживать за маленьким ребенком.

Сократить бюрократию на 30 процентов

Понятное дело, что оппозиция была настроена по отношению к правительству, мягко говоря, скептически. Особенно резко от имени фракции "Латвия на первом месте" выступил ее лидер Айнарс Шлесерс, заявив, что правительство только способно плодить долги, и вместо того чтобы сократить бюрократию на 30 процентов, закрыв ненужные конторы, оно предлагает уменьшить бюрократию на символические 5%.

"Надо реально уменьшать количество белых воротничков. Если мы закроем одну–другую контору, то даже люди этого не заметят. О чем это говорит? О том, что нам эти учреждения не нужны!" — убежден политик.

"Очевидно всем, что уже ничего этот Сейм в оставшиеся полтора года до выборов сделать не сможет. Будем призывать президента распустить Сейм!" — заявил политик, заодно жестко раскритиковав правительство за их антитрамповскую пропаганду. "Трамп — это не какое–нибудь частное лицо сегодня, а президент державы номер один. Именно от США зависит наша независимость, а не от слабой и трусливой Европы", — заметил А. Шлесерс.

Лидер оппозиционной фракции упомянул и недавнюю историю, когда спикер Сейма Дайга Миериня после встречи с президентом на пресс–брифинге неосмотрительно развернула к теле–фотокамерам листочек со своими записями перед встречей с главой государства. Одна из записей гласила:"США становится ненадежным партнером". "Вы же понимаете, что информация о такой записи уже на следующее утро стала известна в Вашингтоне!" — сокрушался А. Шлесерс, призывая прекратить разрушать наши отношения с США.

В помещениях Сейма иногда звучит русская речь

В свою очередь, представитель Национального объединения Артурс Бутанс гнул излюбленные темы своей партии — это борьба с русским языком и с российскими гражданами в ЛР.

"Граждане России продолжают работать в латвийских школах. Граждане России работают на объектах критической инфраструктуры. Граждане России работают в госуправлении. Тысячам граждан России не аннулируют виды на жительство даже после совершения уголовного преступления. Продолжается экономическое сотрудничество с Россией. Граница с Россией по–прежнему не закрыта. Российские товары можно поставлять через публичные закупки и, может быть, даже в школьные столовые. Компании, которые сотрудничают с Россией, могут по–прежнему участвовать в публичных закупках", — сокрушался парламентарий, отметив, что соответствующие инициативы от Национального объединения в отношении граждан РФ и сотрудничества с Россией были отклонены коалицией.

"За эти полтора года с вашей стороны не было ни одной инициативы по уменьшению двуязычия. По–русски можно говорить в помещениях Сейма, на русском с гражданами Латвии говорят и министры", — заключил А. Бутанс.

Зачем нам Rail Baltica?

В свою очередь, депутат другой оппозиционной фракции — Объединенного списка, Андрис Кулбергс, снова напомнил о неясности в реализации проекта Rail Baltica. Депутат напомнил, что для продолжения этого проекта государству придется занять минимум 2,5 миллиарда евро.

При этом совершенно непонятно, зачем вообще эта железная дорога нужна. Если она имеет военное значение, то почему тогда не предусмотрено соединение этой дороги с военной базой в Селии, нет и в планах соединения с базой в Адажи.

Хватит ли строительных мощностей? И когда будут заказаны поезда для этой железной дороги? — ведь известно, что выполнение заказа может занять 8 лет.

Нет никакого рестарта

Многие оппозиционные политики в своих выступлениях упоминали недавно затеянный премьером рестарт правительства.

По мнению оппозиции, не будет никакого рестарта — просто таким образом Силиня пытается выиграть время и выйти с новыми заявлениями, в которых на самом деле нет ничего нового, ведь и оборона, и борьба с бюрократией, и демографическая политика в числе приоритетов этого правительства значились и ранее.