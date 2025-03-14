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Если бы война в Украине сейчас остановилась, Россия захотела бы использовать свою армию где-то еще - профессор 4

Политика
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Если бы война в Украине сейчас остановилась, Россия захотела бы использовать свою армию где-то еще - профессор
ФОТО: depositphotos

Если бы война в Украине внезапно прекратилась, Россия, скорее всего, захотела бы где-то применить свою закаленную в реальных боях массовую армию, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета Страдыня Марис Анджанc, пишет LETA.

По его словам, российская армия сейчас, возможно, сильнее, чем до войны — имеется значительное количество мобилизованных, а также много солдат, вернувшихся в Россию из Украины без ног, рук, глаз, с физическими и психологическими травмами. «Что Россия с ними будет делать? Это большой вопрос. Это может создать внутриполитическую социальную напряженность, и России придется искать, где задействовать этих военнослужащих».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что у России может возникнуть желание вновь вступить в боевые действия, Анджанc отметил, что такой вариант возможен, и «в лучшем сценарии» Россия могла бы продолжать свои операции в Африке, где у нее достаточно сильные позиции. Также Россия может усилить свои амбиции в Сирии, откуда она частично способна создавать проблемы и в других регионах.

«Так что не стоит обязательно воспринимать это как угрозу для нас, но ясно, что это несет как преимущества, так и недостатки», — отметил эксперт по внешней политике.

Тем не менее, по мнению Анджансa, Россия в настоящее время готова продолжать войну в Украине. Она считает, что достаточно хорошо контролирует ситуацию. Путин, по всей видимости, не хочет соглашаться ни на какое перемирие, пока на территории России находятся какие-либо украинские войска, заключил исследователь.

Профессор предположил, что Украина постепенно покидает российскую территорию, поскольку это было требованием США для облегчения переговорного процесса. Также за стол переговоров может быть поставлена и оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция, отметил Анджанc.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что переговорные позиции уже обменяны, исследователь ответил отрицательно, пояснив, что процесс идет постепенно — начинается так называемая челночная дипломатия, когда посредник, в данном случае США, ездит от одной стороны к другой и выясняет, какие у кого позиции и на какие уступки каждая сторона готова пойти.

На вопрос, для какой стороны перемирие сейчас было бы выгоднее, Анджанc ответил, что оно было бы выгодно обеим сторонам. В настоящее время на фронте ситуация для Украины складывается хуже, поэтому с военной точки зрения России выгоднее продолжать войну. Однако здесь следует учитывать, что бывший президент США Дональд Трамп выразил готовность усилить давление на Россию, если она не согласится на перемирие.

Ранее сообщалось, что в четверг Путин выразил готовность согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной, но на определенных условиях.

"Мы согласны с предложениями о прекращении боевых действий, но это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", – заявил Путин.

По его словам, Россия "в принципе" поддерживает 30-дневное перемирие, однако есть нюансы. Одним из них он назвал ситуацию с украинской армией в Курской области, которую охарактеризовал как окружение. Путин также подчеркнул, что есть и другие важные аспекты, связанные с прекращением боевых действий и их контролем, которые следует детально обсуждать с США.

Трамп позже заявил, что Путин сделал "очень многообещающее" заявление о возможном перемирии в Украине, однако подчеркнул, что оно еще не является окончательным.

"Я бы с удовольствием встретился с ним или поговорил, но нам нужно завершить это быстро", – сказал Трамп.

#война рф и украины
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Комментарии (4)

  • Мп
    Мимо проходил
    14-го марта

    Диванные аналитики, лучше других знающие, как будет поступать Россия, плодятся как грибы-поганки...

    22
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го марта

    Ну а как же вы хотели, вы же сами раскрутили российскую мясорубку на полные обороты и теперь она регулярно и без остановок перемалывает не только мясо, но и кости наёмников со всего света, превращая их в интернациональный фарш!

    20
    1
  • Ч
    Чангл
    14-го марта

    Профессор, думай о своих. Что будет с тобой когда лишат зарплаты. А скоро пенсия, которой не видать. Что за пи.д.а.ра.сы рассуждают о чужих проблемах. У нас всё хорошо? Беконом завалили Европу? Стали Швейцарией? Транзит идёт? Зарплаты чинушей, ничего не производящих выше всех в Европе. Начни с себя и на других не будет времени

    39
    1
  • А
    Андрей
    14-го марта

    "а также много солдат, вернувшихся в Россию из Украины без ног, рук, глаз, с физическими и психологическими травмами. «Что Россия с ними будет делать? Это большой вопрос. Это может создать внутриполитическую социальную напряженность, и России придется искать, где задействовать этих военнослужащих»."

    Т.е. профессор считает, что увечных надо отправить ещё куда-то, чтобы они там окончательно погибли? а мобилизованных - чтобы получили увечья?

    Кур ир логика, профессор-с?

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    2

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