С вещами на выезд: подсчитано число жителей Латвии, выдворенных в Россию

Уже третий год живущие в нашей республике россияне поставлены перед необходимостью сдать экзамены на владение латышским языком — или покинуть страну пребывания.

Актуальную ситуацию с гражданами Российской Федерации в Латвии рассматривала Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

"Происходит известный прогресс…"

Вилнис Витолиньш, заместитель госсекретаря МВД, сначала заговорил про "специфические условия" поправок к Закону об иммиграции, принятых в 2022 году. "Если лицо не стало сдавать или не сдало, то этот вопрос в компетенции Пограничной охраны". В первую очередь нежелательным иностранцам предлагается покинуть Латвию добровольно, а уж потом следует принудительное выдворение.

Сегодня в Латвии находится около 41 тысяч граждан РФ. Илзе Бриеде, начальник Отдела миграции УДГМ, сообщила, что изначально "целевая группа" россиян, которых требовалось проверить, насчитывала 25,3 тысячи человек. Из них 16,5 тысячи сдали экзамены и обрели постоянный вид на жительство, 6,6 тысячи получили временный вид на жительство, еще 2 тысячи — выехали из Латвии безо всяких попыток сдать экзамен или переоформиться.

В отношении 81 лица было принято "решение о возвращении". Ну а 4 тысячи человек имеют ныне временное разрешение с обязательством сдать языковые экзамены и впоследствии урегулировать свои отношения с ЛР. Однако из них получено всего чуть более 300 заявок, свидетельствующих, что языковой вопрос решен.

Так что процесс идет "с ленцой", как выразилась И. Бриеде. Неудивительно, средний возраст — 75+.

Анта Лазарева, руководитель Отдела проверок знания языка Государственного центра содержания образования, сообщила, что еще более 4,3 тыс. россиян предстоит сдать экзамены. "Проявляют регулярный интерес, — высказалась чиновница о своих подопечных. — Происходит известный прогресс".

Примерно десятая часть уже сдала на уровень, соответствующий проживанию в ЕС. Раз в месяц проходит бесплатная консультация, у компьютеров можно проверить свои знания. А на экзамены в месяц зарегистрировалось около 100 человек. "Мы создаем отдельные потоки, чтобы не мешать другим".

Самым активным, по оценке госпожи Лазаревой, будет 2026 год, когда у людей закончатся 2–летние разрешения и они будут обязаны пройти экзамены. Председатель парламентской комиссии Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян) порекомендовал не затягивать…

В поисках обладателей паспорта РФ

Государственная пограничная охрана, где Управление пограничных проверок и иммиграционного контроля возглавляет полковник Риналдс Белийс, провела 992 проверки по гражданам РФ в Латвии. Искать россиян непросто — как иголку в стоге сена.

В 73% случаях робежсарги "полностью убедились в том, что эти люди выехали", в 14% — "нет поводов считать, что они находятся в Латвии", то есть проводятся мероприятия по поиску лиц через родственников. Еще 3,5% получили ВНЖ, а 1% — умерли.

Более 70 человек привлечены к административной ответственности за проживание на территории ЛР без оснований.

В 2023 году было принудительно выдворены из страны пятеро россиян, в 2024 году — 19, в 2025 году — пока ни одного.

Впрочем, в данной статистике приводятся не только бывшие владельцы постоянных видов на жительство, но граждане РФ вообще.

"Не работают ли они где–то в Англии?" — забеспокоился господин Кутрис.

"Мы привлекаем наших коллег — литовцев и эстонцев", — добавил Р. Белийс. Однако так как в рамках ЕС нет единой системы отслеживания россиян, нельзя исключить пребывания таковых где–то на Западе. А уж Великобритания вообще не в Шенгенской зоне! "Мы не можем говорить о конкретных цифрах", — признали чиновники. Ведь у людей есть родственники по всему миру.

"Конечно, могут получить вид на жительство, например, в Испании", — предположил заместитель госсекретаря Витолиньш. Правда, и там потребуются определенные языковые проверки.

Депутаты поинтересовались также ресурсами ведомств — хватает ли? Управление по делам гражданства и миграции получило дополнительно 40 штатных мест на сервис в отношении россиян. "Хорошей" признала ситуацию с должностными позициями и структура по проверке языка. Хотя заявки — добавить денег — отклонил Минфин.

Председатель парламентской комиссии Гунарс Кутрис со ссылкой на поверенного в делах РФ в ЛР Дмитрия Касаткина сообщил, что около 2 тысяч человек воспользовалось программами по переселению соотечественников в Россию.

"На четвертый год войны мы хотим, чтобы они все остались?"

Такой риторический вопрос задал депутат Национального объединения Артурс Бутанс. Он также утверждал, что в Латвии находится около двух тысяч россиян, осужденных по уголовным статьям. По его мнению, нужно сопоставлять и фискальное воздействие — сколько Латвия тратит денег на рассмотрение миграционных дел и что получает в качестве возмещения.

Выяснилось, что сейчас пошлина за проверку знания госязыка — 52 евро. Также есть пошлина за сам вид на жительство в Евросоюзе — 160 евро. Ну а еще в процессе рассмотрения 20 судебных дел по выдворению, тут тоже тратится немало денег.

"Семь человек оспорили распоряжение о возвращении", — подсчитала госпожа Бриеде. Еще пять человек просят предоставить им разрешение на пребывание на основании гуманитарных показаний, причем экзаменов на язык не сдали.

Юргис Клотиньш из Нацобъединения предложил ввести двойную плату для тех, кто идет сдавать экзамен повторно. "52 евро — это же очень дешево, там надо людям зарплату платить, содержать помещения". Языковые же власти объяснили — государством установлен определенный прейскурант платных услуг исходя из "фискальной нейтральности", т. е. должны получить столько, сколько потратят. Впрочем, в Латвии цена действительно не особо велика — поскольку в прочих государствах Евросоюза пошлина составляет до 100 евро.

"Мы немного облегчили этот груз, — считает Анта Лазарева. — Теперь документ о проверке на знание госязыка можно получить и в электронном виде, чем пользуются в том числе и сениоры. К тому же, как известно, начиная с 75 лет люди освобождаются от сдачи экзаменов на госязык. Не должны сдавать их и те, кто может предъявить удостоверение о владении языком на категорию, выданное в Латвии после 2001 года".

"Я чувствую, что острота сглажена, — посчитал Гунарс Кутрис. — Люди поняли, что если они хотят жить в Латвии, то должны выполнить определенные условия. Нам не надо принимать никаких решений, мы удостоверились, что система работает".

Во второй половине года депутаты еще раз вернутся к проблематике россиян в ЛР — парламентский контроль продолжается… Ведь на этом можно постараться собрать дополнительные голоса уже латвийских граждан!