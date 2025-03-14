Крупнейшие предприятия Северной Кореи, занимающиеся производством снарядов и ракет, существенно увеличили свои площади за последние три года. Это подтверждают спутниковые снимки, проанализированные The Moscow Times.

Москва официально не признаёт закупку боеприпасов у КНДР, однако после сообщений о поставках северокорейских снарядов жалобы российских военных на их нехватку прекратились.

По данным Washington Post, с августа 2023 года по январь 2024 года Северная Корея могла отправить в Россию около 1,6 млн артиллерийских снарядов. Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что до половины российских крупнокалиберных боеприпасов сейчас имеют северокорейское происхождение.

По данным издания 38 North, в производстве вооружения для России могут участвовать около 20 заводов КНДР. Среди основных поставщиков называют три предприятия: завод № 125 в Пхеньяне, Тэсонский машиностроительный завод и завод № 26 в провинции Чагандо.

Завод № 125 – одно из крупнейших предприятий по производству боеприпасов в стране. Его точное местонахождение неизвестно, но южнокорейская разведка связывает его с промышленной зоной Чхонъгкэ-дон на северо-западе Пхеньяна. С 2021 по 2025 год площадь застройки этой территории увеличилась почти в 2,5 раза – с 2,5 до 6 кв. км.

Тэсонский машиностроительный завод специализируется на производстве ракет средней дальности. Часть его мощностей расположена в подземных тоннелях. Анализ спутниковых снимков показывает, что в 2023–2024 годах предприятие прошло модернизацию: у входов в тоннели появились строительные материалы, а некоторые наземные здания демонтировали.

Завод № 26 в Чагандо также частично размещён под землёй, что затрудняет оценку его масштабов. Спутниковые снимки за март 2025 года не фиксируют значительных изменений на поверхности.