На переговорах о потенциальном перемирии между РФ и Украиной теперь мяч на стороне США, - латвийский эксперт

После того как российский президент Владимир Путин выдвинул условия прекращения огня в Украине, теперь мяч оказался на стороне администрации США, прокомментировал в эфире Латвийского радио исследователь Латвийского института внешней политики Мартиньш Варгулис, пишет LETA.

По его словам, президенту США Дональду Трампу следовало быть готовым к такой реакции Путина, когда российский лидер якобы демонстрирует готовность к сотрудничеству, но при этом его требования остаются неизменными.

"Очевидно, что Россия не хочет мира, ей сейчас выгодно воевать, а то, что требует Путин, может значительно ослабить позиции Украины в долгосрочной перспективе", – отметил эксперт, добавив, что таким образом Путин пытается диктовать тон переговоров.

"Теперь важно, как отреагируют Трамп и его администрация – насколько агрессивной или, наоборот, сдержанной будет их позиция в отношении России. Вспомним его недавнюю запись о санкциях!" – напомнил Варгулис.

По его словам, в ближайшее время ожидаются различные встречи между заинтересованными сторонами, но "в конечном итоге" все сведется к переговорам между Трампом и Путиным, по крайней мере, с точки зрения последнего.

"Сейчас наступает момент истины, когда Трамп должен продемонстрировать свои навыки переговорщика, медиатора и бизнесмена, которые он оттачивал десятилетиями", – подчеркнул исследователь.

Ранее сообщалось, что в четверг Путин выразил готовность согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной, но на определенных условиях.

"Мы согласны с предложениями о прекращении боевых действий, но это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", – заявил Путин.

По его словам, Россия "в принципе" поддерживает 30-дневное перемирие, однако есть нюансы. Одним из них он назвал ситуацию с украинской армией в Курской области, которую охарактеризовал как окружение. Путин также подчеркнул, что есть и другие важные аспекты, связанные с прекращением боевых действий и их контролем, которые следует детально обсуждать с США.

Трамп позже заявил, что Путин сделал "очень многообещающее" заявление о возможном перемирии в Украине, однако подчеркнул, что оно еще не является окончательным.

"Я бы с удовольствием встретился с ним или поговорил, но нам нужно завершить это быстро", – сказал Трамп.