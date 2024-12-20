«Может ли существовать русский народ?» - депутат Мичеревскис поделился мнением 5 2259

Дата публикации: 20.12.2024
BB.LV
Депутат Рижской думы Марис Мичеревскис поделился своими размышлениями о возможном будущем русского народа и русской государственности, которые, не исключают политики, могут вовсе исчезнуть.

«Это не Путин убивает украинцев, угрожает другим странам и вторгается в них, разрушает города, убивает женщин и детей. Это русские. Это заказ русского народа. Точно так же, как немцы когда-то заказали себе Гитлера, русские заказали Путина.

Русские думают, что они лучше других, они думают, что это несправедливо, что у других дела идут лучше, виноваты американцы, жиды, НАТО, латыши, украинцы, грузины, все остальные. Поэтому все надо сломать и всех убить.

Путин более или менее воплощает желания русского народа. Вся оппозиция состоит только из тех, кто считает (справедливо), что получается у него это довольно паршиво. И это огромное несчастье для всех вокруг, да и для самих русских.

Излечимо ли это, может ли существовать русский народ? Я не знаю. Немцы показали, что это возможно. Я не знаю, добьются ли русские успеха. Чем больше они борются за всяких Пушкиных и пытаются везде что-то сломать и отвоевать какие-то свои права, тем меньше у них шансов, что в будущем у них будет какая-то национальная государственность», - написал политик в социальных сетях.

