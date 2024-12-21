Главная «дерусификаторша» страны Лиана Ланга выступила с очередным возмущением, указав, что русскоязычных граждан Латвии не существует.
Таким образом националистка отреагировала на исследование о проблемах русскоязычных жителей страны.
«В Латвии все граждане латышскоязычные, независимо от языка их семьи. «Русскоязычные» — это риторика Кремля, на которую неоднократно обращала внимание судья Европейского суда Инета Зиемеле.
Почему эти исследователи продолжают использовать концепции, внедренные Кремлем? Складывается впечатление, что подобные исследования не заслуживают внимания! Пустая трата денег!», - указала она.
Latvijā visi pilsoņi ir latviešvalodīgi neatkarīgi no tā, kāda kuram ģimenes valoda. "Krievvalodīgie" ir škeļoša kremļa retorika, uz ko vairākas reizes norādījusi Eiropas tiesas tiesnese @InetaZiemele Kāpēc šie pētnieki turpina izmantot kremļa iedēstītos jēdzienus? Rodas…— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) December 21, 2024
