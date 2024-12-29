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Латвия подготовила к передаче Украине еще более 1000 дронов 2

Политика
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
Латвия подготовила к передаче Украине еще более 1000 дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о том, что страна подготовила к передаче Украине очередной партии дронов.

По его словам, последняя партия состоит из более 1000 боевых беспилотников различных типов.

"Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников различных типов", – написал Спрудс.

Он напомнил, что коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. По словам министра, в 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на закупку беспилотников в рамках коалиции.

Ранее сообщалось, что страны "коалиции дронов" и "морской коалиции" в рамках формата "Рамштайн" с января начнут массово поставлять Украине беспилотники различного типа, речь идет о масштабах на "десятки тысяч" аппаратов.

#война рф и украины #политики
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Комментарии (2)

  • AK
    Anton Kvaskov
    30-го декабря

    Летом 2024 года из публикаций латвийской прессы стало известно о жалобах украинских военных на низкое качество изготавливаемых в Латвии дронов. Вместе с жалобами они призывали не присылать латвийские дроны на Украину.

    В целом украинские чиновники в прессе заявляли, что поставляемые странами Запада дроны непригодны для использования в ходе боевых действий. После получения аппараты приходится модернизировать и проводить дополнительные испытания.

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  • JB
    Janis Berzin
    30-го декабря

    "Латвия выделит еще 20 миллионов евро" - но на помощь малообеспеченным, на сРайл Балтик и т.д. денег нет.

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