Латвия подготовила к передаче Украине еще более 1000 дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о том, что страна подготовила к передаче Украине очередной партии дронов.

По его словам, последняя партия состоит из более 1000 боевых беспилотников различных типов.

"Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников различных типов", – написал Спрудс.

Together with Latvian 🇱🇻 drone manufacturers, we continue to support Ukraine 🇺🇦. The latest shipment, consisting of more than 1,000 combat drones of various types, has been prepared. The Drone Coalition is led by Latvia and Great Britain 🇬🇧. In 2025, Latvia will allocate another… pic.twitter.com/lxCYCC3Ls7 — Andris Spruds (@AndrisSpruds) December 28, 2024

Он напомнил, что коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. По словам министра, в 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на закупку беспилотников в рамках коалиции.

Ранее сообщалось, что страны "коалиции дронов" и "морской коалиции" в рамках формата "Рамштайн" с января начнут массово поставлять Украине беспилотники различного типа, речь идет о масштабах на "десятки тысяч" аппаратов.