Хрустящая снаружи, мягкая внутри: 3 мировых шеф-повара раскрыли свои рецепты запеченной картошки

Запеченный картофель — блюдо, которое никогда не выходит из моды. Но как сделать так, чтобы корочка снаружи стала хрустящей, а содержимое внутри — нежным и мягким?

Чтобы приготовить вкусный картофель в духовке, важно выбрать правильный сорт, отметили эксперты издания Daily Wrap. Крахмалистые плоды категории C идеально подойдут. Сперва их отваривают до полуготовности, а затем укладывают на противень и запекают. Также рекомендуют обратить внимание на размер овоща: берите средние по размеру клубни.

Разобраться со вкусом не менее важно. Здесь у всех свои лайфхаки. Так, британский шеф-повар и телеведущий Джон Тород считает лучшим рецепт своей жены. Секрет гармонии во вкусе — бульонный кубик. Добавьте его в воду, в которой будете предварительно отваривать картошку перед запеканием.

Шеф-повар Джейми Оливер предлагает другой способ. Он нарезает картофель кубиками, слегка приправляет растительным маслом и солью, а затем отправляет все в духовку, разогретую до 180°C, на 20 минут. После он повышает температуру до 190°C и ждет еще 10 минут. Это гарантированно дает приятную корочку.

А знаменитый ресторатор и шеф-повар Гордон Рамзи после отваривания или пропаривания картошки обваливает ее в манной крупе, чтобы усилить хрусткость после запекания.