Авиакомпании airBaltic нужна новая команда управления - министр экономики

“Для успешного дальнейшего функционирования компании и достижения поставленных стратегических целей ей необходимо новое руководство”, — отметил министр.

В интервью утренней программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Валайнис подчеркнул, что решение авиакомпании об отмене рейсов свидетельствует о недостаточном планировании и управлении рисками.

“Подобные действия не только вредят репутации компании, но и негативно влияют на развитие экономики Латвии”, — заявил он. Министр также напомнил, что "airBaltic" сдала в аренду несколько своих самолетов другим авиакомпаниям.

Кроме того, Валайнис отметил, что руководству "airBaltic" необходимо взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.

“На данный момент, на мой взгляд, сама компания очень хорошая, но доверие общества к её руководству было утрачено уже некоторое время назад”, — добавил он.

Министр выразил мнение, что единственный способ восстановить доверие общества к авиакомпании — назначить новое руководство, которое продолжит работать над поставленными целями, пересматривая их при необходимости.

Валайнис также отметил, что оперативное управление авиакомпанией находится в компетенции правления, а решения об аренде самолетов и отмене рейсов относятся к категории оперативных решений.

“Эта ситуация не возникла сама по себе. Это результат решений правления, их бизнес-плана и бизнес-модели”, — подчеркнул министр.

Он добавил, что в ближайшее время этот вопрос планируется обсудить с министром сообщения Каспаром Бришкенсом (Прогрессивные). Кроме того, данный вопрос будет поднят на заседании правления СЗК в пятницу.

Ранее сообщалось, что в четверг, 2 января, "airBaltic" объявила о прекращении полетов по 19 маршрутам и сокращении частоты рейсов по 21 маршруту в летний сезон этого года из-за задержек с техническим обслуживанием двигателей, выполняемым их производителем "Pratt & Whitney". Всего будет отменено 4670 рейсов.

После этого заявления министр сообщения в посте в социальной сети "X" потребовал от совета "airBaltic" незамедлительно объяснить обоснованность решения об отмене рейсов и его влияние на транспортную доступность Латвии.

Одновременно Бришкенс подчеркнул, что руководство "airBaltic", включая председателя правления Мартина Гауса и председателя совета Клавса Васкса, обязано выполнить свои обещания по привлечению капитала в размере 300 миллионов евро для реализации бизнес-плана, а также обеспечить соответствие деятельности "airBaltic" интересам Латвийского государства и пассажиров.