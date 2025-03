Латвийский депутат против Трампа и Маска – политик Колс готовит сразу две резолюции

Политик подготовил сразу два предложения по резолюциям.

«Я представил два предложения по срочным резолюциям на январском пленарном заседании в Страсбурге: одно касается возможного вмешательства Илона Маска в демократические процессы и честность выборов, а другое — тревожных высказываний Трампа о Гренландии, Панамском канале и Канаде.

Демократия и верховенство закона имеют значение, и депутаты Европарламента должны решительно отстаивать свои позиции и позицию своих союзников, даже если один из этих союзников – тот, кто произносит эти тревожные высказывания», - поделился Колс в социальных сетях.

I’ve submitted two proposals for urgency resolutions to the January Strasbourg plenary: one addressing Elon Musk’s possible interference in democratic processes and election integrity, and another on Trump’s alarming remarks about Greenland, the Panama Canal, and Canada.… https://t.co/TiGfx6Oy49