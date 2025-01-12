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Латвийский депутат против Трампа и Маска – политик Колс готовит сразу две резолюции 5

Политика
Дата публикации: 12.01.2025
BB.LV
Латвийский депутат против Трампа и Маска – политик Колс готовит сразу две резолюции

Евродепутат от Латвии Рихард Колс решил бороться с высказываниями миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа на общеевропейском уровне.

Политик подготовил сразу два предложения по резолюциям.

«Я представил два предложения по срочным резолюциям на январском пленарном заседании в Страсбурге: одно касается возможного вмешательства Илона Маска в демократические процессы и честность выборов, а другое — тревожных высказываний Трампа о Гренландии, Панамском канале и Канаде.

Демократия и верховенство закона имеют значение, и депутаты Европарламента должны решительно отстаивать свои позиции и позицию своих союзников, даже если один из этих союзников – тот, кто произносит эти тревожные высказывания», - поделился Колс в социальных сетях.

Напомним, американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск стал объектом критики в Европе за публикации в поддержку ультраправых партий. Дональд Трамп, в свою очередь, сильно встревожил мир своими высказываниями о желании присоединить к США Канаду и Гренландию.

#илон маск #дональд трамп #политики
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Комментарии (5)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    13-го января

    моська решил погавкать на Слона? Веселимся всей оставшейся титульной нацией. Поспорим - как дадут по носу - резко переобуется?

    8
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    13-го января

    Теперь, может, Трамп решит и Латвию присоединить, интересно Колс будет за или против?

    9
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го января

    Когда тебе в посольстве люлей дадут,ты пе рвый с плакатом Гренландия-это США бегать будешь.

    66
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го января

    "демократия и верховенство права" это пока вам в масть. Как нет, так типа конституционный суд румынии шлющий в топку результаты выборов. Сволочные евробюрократические отожраные крысы. Забегали, замельтишили...😼

    89
    1
  • VS
    Vad Sorry
    12-го января

    Рихард куда ты пальцы суешь? прислуга... Маленькая собачка начала тявкать?

    94
    1
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