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Прогноз на «8 мартобря»: кутаемся и терпим 1 860

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2025
LETA
Прогноз на «8 мартобря»: кутаемся и терпим

По прогнозам синоптиков, во вторник в Латвии сохранится прохладная погода.

Облачность будет в основном небольшой, больше облаков ожидается в восточной части страны, где местами пройдет кратковременный снег.

Ветер будет дуть умеренно с севера, порывами до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха понизится до +1...-4 градусов ночью, а днем составит +2...+7 градусов.

В Риге во вторник ожидается легкая облачность, без осадков. Северный ветер немного усилится. Температура воздуха составит -1 градус утром и +4 градуса днем.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Терпеть придётся долговато. Чёт нормальное и тёплое начнётся проклёвыватся только около субботы.🙄 Мдя...

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