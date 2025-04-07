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Два сотрудника СГД украли деньги, полученные на оперативную деятельность, но это гостайна 4 910

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.04.2025
LETA
Два сотрудника СГД украли деньги, полученные на оперативную деятельность, но это гостайна

Двое должностных лиц СГД обвиняются в хищении и фальсификации сверхурочных часов.

Прокуратура предъявила обвинение двум должностным лицам Департамента налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) в хищении денежных средств, предназначенных для осуществления оперативно-розыскной деятельности.

В прошлогоднем отчете прокуратуры говорилось, что сотрудники СГД были привлечены к уголовной ответственности за мошенничество, хищение и должностной подлог. Получив задание, они запросили средства на осуществление оперативной деятельности, но растратили эти деньги, использовав их неэффективно и присвоив, а также подготовили документы на якобы отработанные сверхурочные часы, которые были оплачены.

В дополнение к изложенному в отчете, прокуратура сообщила агентству LETA, что в общей сложности было незаконно получено около 1 500 евро.

В настоящее время дело находится в суде, но оно засекречено и составляет государственную тайну. Поэтому дополнительная информация предоставлена ​​не будет.

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#сгд #воровство
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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го апреля

    Воруют нагло и отчаянно, наверное чувствуют что то? Но фамилии засекречены, а также засекречены фамилии тех, кто построил опору для моста через Даугаву в никуда за 20 миллионов евро!

    2
    1
  • lg
    lo gos
    7-го апреля

    Не поделились Вот и поплатились

    14
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го апреля

    Классная практика: жулики и воры тырят денежки из бюджета, но рассказывать об этом нельзя - государственная тайна! Так вот на чем основана наша государственность...

    37
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Хоть на стриптиз пустили бабосики? Порадовались? Да, от вида этого здания повесится хочется, не то что там работать. Мышиная твердь.

    29
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