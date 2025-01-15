В Конституции Латвии хотят закрепить существование только двух полов

Парламентская фракция оппозиционной партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), возглавляемая Айнарсом Шлесерсом, предлагает внести изменения в Конституцию Латвии, закрепив в ней, что существуют только два пола.

Депутаты ЛПМ предлагают дополнить четвертый абзац введения к Конституции словами: "Государство признает, что существует только два пола - мужчина и женщина - и не способствует, а также не оказывает поддержку распространению искусственно сформированных полов".

Четвертый абзац введения к Конституции гласит, что Латвия как демократическое, правовое, социально ответственное и национальное государство опирается на человеческое достоинство и свободу, признает и защищает основные права человека и уважает нацменьшинства. Народ Латвии защищает свой суверенитет, независимость государства, территорию, его единство и демократический государственный строй.

ЛПМ считает, что Конституцию нужно дополнить "основанной на ценностях фразой, в которой ясно и недвусмысленно сказано, что государство признает только два пола - мужчину и женщину".

Партия ссылается на методические материалы, разработанные Государственным центром содержания образования (ГЦСО) "Сексуальное образование: вопросы и ответы", в которых наибольшее недоумение у партии вызвали "неясные понятия пола, такие как внегендер, гендерфлюид, небинарная личность, множественный гендер, квир".

"Введение к Конституции - это ключ к интерпретации конституционных норм, своего рода очки, через которые многие нормы Конституции можно рассматривать более четко и сфокусированно", - заявляют оппозиционные депутаты в аннотации к законопроекту.

Латвийские политики достаточно регулярно выступают с инициативами подобного характера, например, в конце 2005 года в Конституцию было внесено предложение о том, что "государство защищает и поддерживает брак - союз между мужчиной и женщиной".