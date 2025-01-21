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«Естественный враг латышей»: Ланга задумалась о введении налога для «исторических колонистов и приезжих» 9

Политика
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
«Естественный враг латышей»: Ланга задумалась о введении налога для «исторических колонистов и приезжих»

«Дерусификаторша» Лиана Ланга задумалась над введением в Латвии налога для «исторических колонистов и приезжих».

На такие размышления националистку подтолкнул комментарий некого старовера, предки которого жили в Латвии еще в 1743 году.

«Представляем иллюстрацию истоков рашизма и русской психологии! Сначала они бегут от своего царя и, рыдая, просят убежища на территории Латвии, пользуются добротой латышского народа и начинают там жить, а потом сообщают, «что мы тут были, есть и будем сильнее»... Доказательство того, что для русского человека лучше всего было бы вернуться на родину, в семью, где староверы больше не подвергаются преследованиям. #AtkrieviskoLatvia Естественный враг воробья — кошка. А кто это для латыша?», - указала она.

Чуть позже «дерусификаторша» продолжила мысль, задаваясь вопросом: «Как думаете, следует ли ввести в Латвии отдельный налог для исторических колонистов и приезжих?»

#налоги #дерусификация
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172

Комментарии (9)

  • VS
    Vad Sorry
    22-го января

    Вообще то надо доплачивать тем кто в Латвию захочет приехать

    8
    0
  • СВ
    Старый Ватник
    21-го января

    bb.lv можешь хватит про нее писать? Вы же понимаете что вы сами нагнетаете ситуацию, из-за того что ее цитируете - давайте забудем про нее как страшный сон и популярность упадет

    108
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го января

    Латыши как нация осознали себя в 19 веке, День образования Первой Республики 18 ноября 1918 года, откуда эта скорбная умом старуха нафантазировала какую-то Латвию в в 1743 году?

    152
    0
  • P13
    Podruzka 13
    21-го января

    Скоро выборы. Денег нет, вот старушка и гавкает из последних сил, тёплое место-то занять надо.

    144
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    21-го января

    Пускай расскажет откуда её мать привезли :)

    184
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го января

    местная элитка дает задания псих больным погавкать на не латышей(сами латыши обозники и вспомогательное население у немецких крестоносцев)

    86
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    Богом обиженная женщина. Если конечно это она додумалась, а не ВВ вытворяется.

    91
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го января

    А что, во времена когда староверы разбегались по закоулкам латвия существовала?

    128
    1
  • JL
    Janina LV
    21-го января

    Что только не придумает местная Фарион, чтобы подогреть электорат к летним выборам. Хочется пролезть на теплое место. Но как мы знаем, это ничем хорошим для нее не закончиться.

    135
    0
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