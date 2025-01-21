Страна продолжит вооружаться - министр

В настоящее время роль латвийской оборонной промышленности в общей обороноспособности страны составляет около 10%, но идёт движение к 20% и 30%, заявил министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) в интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении. Он подчеркнул, что политикам необходимо дать отрасли чёткие сигналы о том, что государство продолжит вооружаться, пишет ЛЕТА.

Министр сообщил, что в настоящее время на стадии согласования находится Стратегия поддержки оборонной промышленности и инноваций, в которой определены конкретные цели по развитию латвийской индустрии, включая долю местной промышленности в оборонных возможностях страны.

Одновременно рассматривается вопрос увеличения вклада оборонной промышленности в общий внутренний валовый продукт, что также подразумевает стимулирование экспорта. Министр отметил, что латвийские компании уже подали хороший пример, поддерживая Украину через коалицию дронов. Кроме того, наблюдается международный интерес к латвийским предприятиям. Латвийские компании начинают побеждать в закупках Европейского оборонного фонда, добавил министр.

Спрудс пояснил, что приоритеты в сфере обороны на 2025 год ясны. «Сейчас их можно определить как бюджет на вооружение», — сказал он, отметив, что ведётся активная работа над конкретными закупками, такими как боевые машины пехоты, системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы на колёсной базе, дроны и новейшие технологии.

Министр подчеркнул, что на политическом уровне необходимо осознавать важность долгосрочного производства в местной промышленности. При этом требуется сотрудничество с промышленными предприятиями, чтобы они получили чёткие сигналы о том, что Латвия будет продолжать вооружаться, и что конфликт с агрессором не закончится завтра, а продлится в долгосрочной перспективе.