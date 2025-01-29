«Это дети, родители которых все еще сражаются [на фронте] и также отстаивают нашу независимость. Эти дети не могут покинуть Украину, они живут в условиях войны на фронте или вблизи него», — рассказала в эфире TV24 руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта.

«Их детские воспоминания будут о войне и незащищенности. И затем, привозя их в Латвию и давая ребенку детские воспоминания — безопасные, хорошие — мы даем ему ресурс для развития как личности. У всех нас есть хорошие воспоминания из детства, на которые мы опираемся. Можно спросить, чего их возить во время войны?! Но когда Украина победит, а я уверена, что так и будет, им придется восстанавливать свою страну. И должен быть фонд, который это сделает. Поколение, которое выживет, сделает это. А если оно будет сильно травмировано, а у них не будет ресурсов, они не смогут [этого сделать]», — подчеркивает Диманта, рассказывая о том, почему Латвия помогает украинским детям и организует для них лагеря в нашей стране.

Диманта указала, что мы в Латвии надеемся на «сильную Украину, а не на ту, которая зачахнет, а затем присоединится к России», потому что она не может существовать сама по себе, что может привести к формированию более крупной армии, которая затем может прийти и в Латвию.

«Для нас важно предоставить ресурс — это первое. А второе, что я хочу сказать, это то, что с начала войны только через фонд Ziedot.lv латвийские компании и жители оказали Украине помощь на сумму 31 миллион евро. Это огромная сумма! И это [собираем] только мы, а таких организаций много — «Предприниматели за мир» и другие. И там тоже миллионы... Это то, что мы понимаем.

Мы отстаиваем эти ценности, и нам не все равно, что происходит рядом с нами. Соответственно, Сейм и правительство получают эту легитимацию от общественности – помогать Украине, и что мы также готовы это предоставить из нашего бюджета. Это очень важно. И еще важно, что, помогая Украине, поддержка латвийского общества не уменьшилась», — призналась Диманта.