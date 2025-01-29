Страна застряла в переходе: способен ли Эдгарс Ринкевичс повысить рождаемость?

Посмеялись и забыли?

По словам президента, через несколько лет этот спад приведет к спаду в других местах – не будет столько возможностей для школ и детских садов. «В конце концов, через 15 или 20 лет некому будет строить, защищать и развивать государство», – сказал он.

Конечно, только ленивый не посмеялся потом на тему Ринкевичса и демографии. Дескать, ну не ему рассуждать на эту тему.

Тут можно, конечно, хохотать до колик, но проблема от этого не рассосется, ее надо как-то решать. По предварительным данным Центрального статистического управления, число зарегистрированных в Латвии новорожденных в ноябре прошлого года второй месяц подряд было ниже 1000. Это исторический минимум для страны за последние десятилетия.

Сущие копейки

Не только Ринкевичс, но и большинство жителей страны, похоже, до сих пор верят в то, что рождаемость можно увеличить с помощью пособий. Это заблуждение, похоже, мешает стране решить проблему демографии, заводит дискуссию в тупик, ведь мировой опыт показывает, что деньгами рождаемость не поднять. Вернее, так – только деньгами.

Посмотрим для начала, какие детские пособия платят в Латвии, и сравним их с теми, что выплачивают в других странах.

На сегодняшний день в Латвии государственное пособие на одного ребенка составляет 25 евро в месяц, на двух – 100 евро (по 50 на каждого), на трех – 225 евро (по 75 на каждого), на четырех и более детей – по 100 евро на каждого ребенка.

Пособие на ребенка с инвалидностью с 2025 года было увеличено на 100 евро и составляет сейчас 413,43 евро в месяц.

Конечно, 25 евро – сущие копейки, практически никак не компенсирующие расходы на содержание ребенка. Не сильно помогут даже и по сто евро на ребенка. Поэтому вроде бы неудивительно, что коэффициент рождаемости (фертильности) в Латвии составляет лишь 1,47 ребенка на женщину (данные Всемирного банка за 2022 год). Для естественного воспроизводства населения требуется 2,1 ребенка на женщину.

Прямой связи нет

Чемпионом Европы по детским пособиям считается Германия. Государство платит там 194 евро в месяц за первого и второго ребенка, 200 евро за третьего ребенка и 225 евро за четвертого. Суммы выдаются независимо от дохода семьи, как в некоторых других странах, единственным условием является постоянное место жительства родителя в Германии.

Получается, что детские пособия в Германии в разы больше латвийских. Какой же коэффициент рождаемости в ФРГ? Наверное, 3 или 5? Нет, он меньше, чем в Латвии – 1,46 (данные того же Всемирного банка).

В Ирландии платят 140 евро в месяц на ребенка. Рождаемость – 1,7.

В Дании в зависимости от возраста ребенка платят от 605 евро в квартал до 377 евро в квартал. Рождаемость – 1,55.

Во Франции за одного ребенка не платят вообще ничего. За двух положено 120 евро, за трех – 280 евро, за четырех – 430 евро. Рождаемость во Франции одна из самых высоких в Европе – 1,79.

А за Швейцарию обидно

Бытует также мнение, что люди не заводят детей из-за нестабильной ситуации в стране. Дескать, нет уверенности в завтрашнем дне, какие тут дети! Но тогда получается, что в Германии еще меньше уверенности в счастливом будущем, чем в Латвии. Серьезно? Прям-таки ужас-ужас сейчас в этой стране? Все развалилось, немцам нечего кушать и нечего надеть? Получается, что так...

Где еще меньше уверенности в завтрашнем дне, чем в Латвии? Список этих стран интересен. Это Лихтенштейн (1,46 ребенка на женщину), Португалия (1,43), Греция (1,43), Австрия (1,41), Норвегия (1,41), Эстония (1,41), Швейцария (1,39), Канада (1,33), Финляндия (1,32), Люксембург (1,31), Литва (1,27), Польша (1,26), Япония (1,26), Италия (1,24), Испания (1,16), Мальта (1,15), а также ряд других, беспросветно нищих и не имеющих какой-либо перспективы государств.

Особо обидно, конечно, за Швейцарию. Всем известно, что эта страна погрузилась в жесточайшую бедность, местные жители кушают траву и носят звериные шкуры. По этой причине у них и рождаемость заметно ниже, чем в Латвии.

А где же тогда самая большая рождаемость? Конечно же в самых процветающих, самых стабильных странах мира. Это Нигер (6,75 ребенка на женщину), Чад (6,21), Сомали (6,2), Конго (6,11), Мали (5,87), Ангола (5,21) и ряд других, столь же богатых стран. В списке 40 самых успешных с точки зрения воспроизводства населения стран находятся государства все сплошь из Африки, за исключением Афганистана. Это государство тоже известно на весь мир своими высокими стандартами благополучия.

На пути к коллапсу

Ну а если серьезно, то Латвия вообще ничем не выделяется среди развитых стран мира. Там идут точно такие же процессы, как и у нас. И если Ринкевичс вместе с латвийскими чиновниками вдруг найдут способ борьбы с последствиями второго демографического перехода, в который Европа вступила с середины 1970-х годов, то, несомненно, и он, и его сотоварищи получат каждый по Нобелевской премии.

Пока этого не произошло, приходится констатировать, что мир погружается в яму все глубже. «Снижение уровня рождаемости поставило крупные мировые экономики на путь демографического коллапса, – говорится в недавнем отчете Глобального института МакКинси. – К 2100 году в некоторых странах население может сократиться на 20–50%».

Это потребует значительных изменений в том, как функционируют общества и правительства. Если нынешние демографические тенденции сохранятся, молодое поколение будет страдать от замедления экономического роста, одновременно поддерживая все более многочисленные группы пенсионеров, что подорвет исторически сложившийся поток передачи благосостояния между поколениями, предупреждает исследование.

«Текущая экономическая модель не может поддерживать существующие нормы доходов и пенсионного обеспечения – что-то должно измениться», – говорится в отчете.

Ожидается, что население Китая сократится на 55% к концу следующего века. В Италии прогнозируется сокращение на 41%, а в Бразилии – на 23%. Примерно такого же уровня падение численности населения ожидается и в Латвии.