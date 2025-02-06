«14 000 молодых людей (25-29 лет) в Латвии не учатся и не работают. Государство их пока не видело. Теперь будет поставлена задача принять меры, чтобы это изменить и помочь им интегрироваться в общество, учебную среду и рынок труда. В комиссии Сейма мы приняли решение повысить возрастной порог для молодых людей с 25 до 30 лет, хотя у этих людей есть доступ к необходимой поддержке. Это понимают депутаты, эксперты и отраслевые организации. Между тем, только в строительной отрасли через несколько лет будет не хватать 10 000 специалистов...Молодежь — это не обуза, это возможность, и мы должны бороться за каждого человека, который сможет получить необходимое образование и интегрироваться на рынок труда», — пишет депутат 14-го Сейма Антонина Ненашева.

✅ Saeimā saņemts atbalsts mūsu iniciatīvai – paaugstināt jaunieša vecuma slieksni līdz 30 gadiem.



14 000 jauniešu (25–29 g.) nemācās un nestrādā. Līdz šim valsts viņus neredzēja, turpmāk likums palīdzēs viņus iekļaut sabiedrībā, studijās un darbā.



Jaunieši nav slogs – viņi… https://t.co/1kOusXsrUK — Progresīvie (@Progresivie) February 5, 2025

Что об этом думает интернет-общественность?

Анна: Что это означает на практике? Можно будет говорить родителям, что вы еще молоды, и молиться, чтобы они не выгнали из дома?

Лангист: Что за бред? Молодой человек не достиг совершеннолетия — будь взрослым — ты сам несешь ответственность за свою судьбу! Государство не должно быть нянькой народа – узурпируя социальную помощь у государства, мы только этого и добьемся, а бедных и инвалидов будет становиться все больше!

Андрис: Если мы ничего не изменим в экономике, то мы можем хотя бы перерисовать демографические таблицы. Может быть, нам стоит переименовать безработицу в долгосрочную оценку карьеры? Что это изменит по сути или это просто имитация работы?

Музыкант Ансис Клинцонс: Давайте переименуем все "Форды" в "Бентли", "Тойоты" в "Феррари", "Windows" в "Apple", а бананы в яблоки, минуты отныне будут называться часами, так будет ещё лучше! Здравый смысл в отпуске.

Актер Ивар Аузиньш: Поддержка, это шутка? Если вы не зарабатываете в возрасте от 25 до 29 лет, вы определенно тунеядец или инфантильный человек.

Лапса: Я ежедневно работаю в сфере строительства. Эти «молодые люди +/-30» регулярно становятся новыми коллегами по работе. Они ничего не знают, ничего не умеют делать, ничего не хотят делать. Просят и получают (!) зарплату. На смену им приходят коллеги в возрасте 40+, 50+. Я не думаю, что нам стоит слишком беспокоиться об этих «молодых людях». Выживут.

Юрист Артурс Звейсалниекс: Получается, чтобы решить проблему 25-30-летнего человека, живущего за счет родителей и не работающего, нам нужно просто назвать его молодым человеком. Гениально! Это достижение "Прогрессивных" войдет в историю наряду с запретом на пластиковое конфетти, водопроводную воду в ресторанах и кучу мусора в Даугаве.