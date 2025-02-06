Парламентская комиссия приняла решение повысить возрастной порог для молодых людей до 30 лет, сообщает партия «Прогрессивные» в социальных сетях.
«14 000 молодых людей (25-29 лет) в Латвии не учатся и не работают. Государство их пока не видело. Теперь будет поставлена задача принять меры, чтобы это изменить и помочь им интегрироваться в общество, учебную среду и рынок труда. В комиссии Сейма мы приняли решение повысить возрастной порог для молодых людей с 25 до 30 лет, хотя у этих людей есть доступ к необходимой поддержке. Это понимают депутаты, эксперты и отраслевые организации. Между тем, только в строительной отрасли через несколько лет будет не хватать 10 000 специалистов...Молодежь — это не обуза, это возможность, и мы должны бороться за каждого человека, который сможет получить необходимое образование и интегрироваться на рынок труда», — пишет депутат 14-го Сейма Антонина Ненашева.
✅ Saeimā saņemts atbalsts mūsu iniciatīvai – paaugstināt jaunieša vecuma slieksni līdz 30 gadiem.— Progresīvie (@Progresivie) February 5, 2025
14 000 jauniešu (25–29 g.) nemācās un nestrādā. Līdz šim valsts viņus neredzēja, turpmāk likums palīdzēs viņus iekļaut sabiedrībā, studijās un darbā.
Jaunieši nav slogs – viņi… https://t.co/1kOusXsrUK
Что об этом думает интернет-общественность?
Анна: Что это означает на практике? Можно будет говорить родителям, что вы еще молоды, и молиться, чтобы они не выгнали из дома?
Лангист: Что за бред? Молодой человек не достиг совершеннолетия — будь взрослым — ты сам несешь ответственность за свою судьбу! Государство не должно быть нянькой народа – узурпируя социальную помощь у государства, мы только этого и добьемся, а бедных и инвалидов будет становиться все больше!
Андрис: Если мы ничего не изменим в экономике, то мы можем хотя бы перерисовать демографические таблицы. Может быть, нам стоит переименовать безработицу в долгосрочную оценку карьеры? Что это изменит по сути или это просто имитация работы?
Музыкант Ансис Клинцонс: Давайте переименуем все "Форды" в "Бентли", "Тойоты" в "Феррари", "Windows" в "Apple", а бананы в яблоки, минуты отныне будут называться часами, так будет ещё лучше! Здравый смысл в отпуске.
Актер Ивар Аузиньш: Поддержка, это шутка? Если вы не зарабатываете в возрасте от 25 до 29 лет, вы определенно тунеядец или инфантильный человек.
Лапса: Я ежедневно работаю в сфере строительства. Эти «молодые люди +/-30» регулярно становятся новыми коллегами по работе. Они ничего не знают, ничего не умеют делать, ничего не хотят делать. Просят и получают (!) зарплату. На смену им приходят коллеги в возрасте 40+, 50+. Я не думаю, что нам стоит слишком беспокоиться об этих «молодых людях». Выживут.
Юрист Артурс Звейсалниекс: Получается, чтобы решить проблему 25-30-летнего человека, живущего за счет родителей и не работающего, нам нужно просто назвать его молодым человеком. Гениально! Это достижение "Прогрессивных" войдет в историю наряду с запретом на пластиковое конфетти, водопроводную воду в ресторанах и кучу мусора в Даугаве.
