Большинство депутатов Сейма сегодня не поддержали законопроект нацблока, который должен был запретить политикам говорить на русском языке с журналистами.

За законопроект, который обязывал бы говорить политиков только на латышском, проголосовал нацблок и партия «Объединенный список», против голосовала партия «Стабильности!», практически все коалиционные депутаты воздержались.

В социальные сети уже пришла волна негодования местных националистов, которые даже заговорили о захвате Сейма интерфронтом.

«Нормально ли это, что депутаты Сейма Латвии могут говорить в СМИ с гражданами Латвии на русском языке? В какой стране это еще возможно?», - возмущается депутат Сейма от нацблока Артур Бутанс.

«Латыши! Произошло уму непостижимое! Сейм захватил интерфронт!» - пишет видный «дерусификатор» Марцис «Stop Russians» Кулис.