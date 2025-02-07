Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества озаботилась соотечественниками за границей.

В этом парламентариям помогла Инта Миериня — ведущий исследователь Института философии и социологии ЛУ, а еще она руководит Центром исследований диаспоры и миграции.

С коллегой, доктором социологии Инесе Шупуле, она изучила настроения и мотивации живущих в ближнем и дальнем зарубежье…

"Качественно содействовать участию диаспоры в выборах"

Целью финансируемого МИД ЛР научного проекта И. Миерини и И. Шупуле, с коими они ознакомили законодателей, было — "исследовать причины, связи и тенденции избирательной активности в диаспоре и определить возможные решения и шаги деятельности, которые нужно провести организациям диаспоры, институтам Латвийского государства, медиа диаспоры и другим вовлеченным, чтобы качественно содействовать участию диаспоры в выборах, а также способствовать вовлечению в политические процессы в межвыборный период".

Целевой группой стала ни много ни мало "латвийская диаспора во всем мире с особым фокусом на имеющих право голоса граждан Латвии вне Латвии". Так что обследованию подверглось 1950 человек в 66 государствах.

И вот что выяснилось. Что ни год, то все больше нашего народу живет за рубежом. Вот казалось бы — устроили для всех нас свободную Латвию. А столько несознательного народу использует паспорт государства, только для того, чтобы с него свалить!

Судите сами: на 1995 год право голоса за рубежом имели 26 159 человек, так сказать, старых эмигрантов. Выборы VI Сейма принесли из заграницы 1,31%. К 2011 году количество живущих в эмиграции латвийских граждан, обладающих правом голоса, практически удвоилось и составило 51 975 человек. Но вот уровень участия в выборах фактически не изменился — 1,32%.

Качественный скачок по численности подоспел между XII и XIII Сеймом — тогда за рубежом, официально, стало более 100 000 граждан ЛР, обладающих правом голоса. А вот к чему мы пришли к последним парламентских выборах: 162 049 полностью дееспособных граждан Латвии (это мы еще деток и неграждан не подсчитали!), проживали ее пределами и в теории могли бы принести в электоральную копилку 10,51% бюллетеней за XIV Сейм.

Так что фактически десять из ста депутатов парламента могли бы быть избраны голосами эмигрантов. Получается, что судьбы страны в значительной мере решают люди, которые в ней не живут, не работают, не платят здесь налогов?

Но по факту уровень участия в голосовании эмигрантов был только 2,83%. То есть менее чем каждый третий пошел на выборы. "К тому же уровень активности уменьшается", — печально констатировали исследовательницы. Хотя для иностранных избирателей была предложена опция голосования по почте, чем воспользовался 3101 гражданин — по сравнению с 22 859 избирателями, по старинке пришедшими на участок.

Все побежали, и я побежал

Вашему автору довелось однажды принять участие в выборах за рубежом — причем в довольно далекой столице государства ЕС и НАТО. На дворе стоял ноябрь, а в Лиссабоне было тепло и даже жарко, листья не осыпались, а в уютном особнячке посольства ЛР было не протолкнуться от атлетически сложенных барышень в спортивной одежде да с номерами на груди и спине.

Так как в португальском мегаполисе происходил марафонский забег, наша команда дисциплинированно явилась исполнить свой долг. Наверняка подавляющее количество латвийцев, бывших на тот момент в Лиссабоне!

Еще выборная активность обычно зашкаливает за 90% в миссиях Национальных вооруженных сил ЛР за границей. А куда ты денешься с подводной лодки?

Меньше участков — меньше голосов

Но в обычных условиях соотечественники ведут себя более чем расслабленно. К примеру, в Великобритании выборы 2018 года ознаменовались участием 10 735 латвийцев, а в 2022 году — всего 4984, падение более чем вдвое. Объяснить это можно чисто техническим обстоятельством — родина сэкономила на избирательных участках, сократив их количество с 19 до 9.

К примеру, в находящемся в 120 км к северу от Лондона городе Питерборо с общим населением 180 тысяч выборы в XIII Сейм посетило 1015 граждан Латвии. А на XIV Cейм там участка вовсе не открыли…

Аналогичный эффект был и в США. При уменьшении количества мест голосования с 21 до 11 и с 2285 проголосовавших число упало до 1342.

Непонятно выглядит и уменьшение участков для голосования в Швеции — тут оно было ШЕСТИКРАТНЫМ — с 6 до 1. Однако наши сограждане в недалекой стране оказались, если можно так выразиться, кремень — и падение было не столь значительным, с 1978 до 1425.

Напротив, в Австралии вместо 5 участков открыли 6 — а результата не добились, к урнам явился 671 человек вместо 878.

Разочарование в демократии

Вообще же, обобщенные И. Миериней и И. Шупуле данные никакого оптимизма не вызывают. Подумаем: если в Латвии действительно наличествуют такое национальное единство, опирающиеся на зеленый прогресс, то отчего же полтора десятилетия назад на выборы Европарламента пришло 797 219 человек, а в прошлом году только 521 226?

…Перцепцией ученые называют систему обработки чувственных данных, включающую бессознательную и сознательную фильтрацию информации. В этом смысле процедура выборов — грандиозный эксперимент по перцепции, причем самый интересный результат она дает при оторванности субъекта голосования от своей страны. Здесь людей движет к урнам некий идеальный образ Латвии, возникший в их воображении.

При этом конкретные партии, скорее всего, не особо ассоциируются у избирателей с их представлениями о лучшем будущем. По опросам, 35,2% электората за границей не могут ответить, какая политическая сила близка им, а 23,3% и вовсе не видят достойных, оттого, по мнению экспертов, "более голосуют "против", чем "за".

Более всего, по мнению экспертов, активности избирателей могло бы помочь электронное голосование. Но, увы — "риски безопасности"! Очевидно, в случае осуществления избирательной процедуры они для Латвии столь непреодолимы, что мы никак не можем добиться того уровня защиты, который имеется, к примеру, при банковских операциях.

На самом же деле, просто активность — это палка о двух концах. И порой для правящих выгодней становится "сушить явку", дабы, как в 2020 году, Ригу завоевала "коалиция перемен" — ради установки столбиков, переименования улиц и снятия памятников.

Ну а в практическом смысле — на выборах 7 июня по почте может проголосовать любой проживающий за границей гражданин Латвии, достигший 18 лет, декларировавший место жительства в нашей стране или имеющий тут недвижимость. Для этого надо зарегистрироваться на электронной услуге "Управление данными избирателя" на сайте latvija.gov.lv, или pmlp.gov.lv, и заказать себе пакет с бюллетенями для голосования по почте.

ЗАГРАНИЧНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ

Некоторые партии более популярны за границей, чем в Латвии: в 2022 году за "Новое Единство" зарубежные участки дали 26,11% (в стране — 18,97%), за "Прогрессивных" — 14,34% (6,16%), и "Стабильности!" — 7,05% (6,8%).