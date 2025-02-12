Росликова обвинили в попытке этнического раскола! Он не согласен

Как уже сообщалось, взрыв эмоций в политических кругах вызвал комментарий депутата Сейма Алексея Росликова о том, что русскоязычных в Риге больше и они не должны терпеть попрания их прав. «Наших больше!» - констатировал оппозиционный парламентарий и привел в подтверждение своих слов статистические данные, которые действительно подтверждали, что в латвийской столице людей с родным русским языком — большинство. В ответ же на критику ряда правых политиков Росликов порекомендовал им «не портить воздух и собирать чемоданы». Этот совет возмутил депутата от Национального объединения Артура Бутанса, который написал заявление на коллегу Росликова в комиссию по мандатам, заявлениям и этике.

И вот комиссия сегодня рассмотрела «дело Росликова» и большинством голосов вынесла ему письменное предупреждение, расценив его высказывания по национальным вопросам как направленные на этнический раскол.

Комиссия считает, что Росликов нарушил ст. 7 этического кодекса депутатов, согласно которой депутат в публичных высказываниях должен избегать слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, не должен употреблять оскорбительных или несовместимых со статусом депутата Сейма выражений, а также основываться на фактах, их честной интерпретации и аргументации.

Как сообщил после закрытого заседания председатель комиссии по мандатам, заявлениям и этике Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян), за наказание депутата проголосовало девять депутатов, двое были против. Сам Вуцанс голосовал за то, чтобы наказать Росликова.

Сам «виновник» заявил, что не согласен с таким вердиктом комиссии, поскольку явно не преследовал цели расколоть общество. «Мои высказывания были направлены на конкретных политиков, а не на общество в целом. К тому же я опирался на статистику, ажиотаж совершенно создан на пустом месте и все это высосано из пальца», - сказал А. Росликов («Стабильности!»).