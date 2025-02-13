Латвия ушла в режим ожидания после полуторачасового разговора Трампа и Путина

Обеспокоенность по поводу исхода телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина также выразили в Латвии. Однако депутаты Сейма, отвечающие за внешнюю политику и политику безопасности, пока не спешат делать выводы. Они отмечают, что следует внимательно следить за будущими действиями Трампа. В то же время Сейм убедился, что нам следует продолжать вооружаться более быстрыми темпами, передает TV3.

«Этот день может войти в историю как черный день», — предупредил Марко Михельсон, глава Эстонской комиссии по иностранным делам. После телефонного разговора Трампа и Путина многие сторонники Украины как в США, так и в Европе выразили обеспокоенность тем, что новая администрация США предала интересы Украины и позволила Кремлю добиться дипломатической победы.

Теперь мы должны внимательно следить за следующими шагами Трампа, говорит Айнар Латковскис (НЕ), глава Комиссии по национальной безопасности Сейма:

«Да, это вызывает опасения, но заявления Трампа, помните, — ни во время его первого президентства, ни сейчас — не всегда совпадают с его последующими действиями».

Глава комиссии Сейма по обороне Раймонд Бергманис (ОС) признает, что ближайшие дни могут стать решающими, поскольку в пятницу начнется Мюнхенская конференция по безопасности: «Я знаю, насколько важны эти встречи и как много решается за кулисами этой конференции, не прямо на сцене, а именно за кулисами. Так что давайте подождем. «Эти выходные, я думаю, могут стать весьма значимыми с точки зрения всех этих событий».

Развитие событий укрепило убеждение, что Латвия и вся Европа должны ускорить рост расходов на оборону. «Парламент и правительство в целом должны работать над скорейшим увеличением финансирования обороны. Я не думаю, что у нас есть пять, шесть или семь лет, чтобы достичь этой цели, как оценивают эксперты. Нет, нам нужно сделать это гораздо, гораздо быстрее», — говорит Инара Мурниеце (НО), глава комиссии Сейма по иностранным делам.

«Если у тебя в соседях есть Российская Федерация, которая перешла на военную экономику, которая уже тратит 8% своего валового внутреннего продукта на военные нужды и продолжает наращивать эти силы, то совершенно неправильно думать, что ты сможешь жить так, как жил до сих пор — тратя полтора, может быть, два процента на оборону. Если там тратят восемь, нам также придется добраться до этой цифры «восемь». И мы не можем ожидать, что все это произойдет за счет канадцев или американцев», — говорит Эдвард Смилтенс (ОС), секретарь Комитета национальной безопасности Сейма.

В свою очередь, в ответ на возражения новой администрации США против вступления Украины в НАТО, Сейм подчеркивает, что от этой цели нельзя отказываться.

«Я бы сказал украинцам одно: даже в то время, когда мы — страны Балтии и Латвия — подавали заявку на членство в НАТО, было несколько крупных государств-членов НАТО, которые считали, что нам не следует быть в НАТО. Но мы в НАТО и уже довольно давно. Поэтому я бы сказал украинцам: не вешайте нос. Ситуации меняются, и меняются не только ситуации, но и президенты, и парламенты», — говорит Латковскис.

Дональд Трамп останется у власти еще четыре года.