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Латвия ушла в режим ожидания после полуторачасового разговора Трампа и Путина 4

Политика
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Латвия ушла в режим ожидания после полуторачасового разговора Трампа и Путина

Обеспокоенность по поводу исхода телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина также выразили в Латвии. Однако депутаты Сейма, отвечающие за внешнюю политику и политику безопасности, пока не спешат делать выводы. Они отмечают, что следует внимательно следить за будущими действиями Трампа. В то же время Сейм убедился, что нам следует продолжать вооружаться более быстрыми темпами, передает TV3.

«Этот день может войти в историю как черный день», — предупредил Марко Михельсон, глава Эстонской комиссии по иностранным делам. После телефонного разговора Трампа и Путина многие сторонники Украины как в США, так и в Европе выразили обеспокоенность тем, что новая администрация США предала интересы Украины и позволила Кремлю добиться дипломатической победы.

Теперь мы должны внимательно следить за следующими шагами Трампа, говорит Айнар Латковскис (НЕ), глава Комиссии по национальной безопасности Сейма:

«Да, это вызывает опасения, но заявления Трампа, помните, — ни во время его первого президентства, ни сейчас — не всегда совпадают с его последующими действиями».

Глава комиссии Сейма по обороне Раймонд Бергманис (ОС) признает, что ближайшие дни могут стать решающими, поскольку в пятницу начнется Мюнхенская конференция по безопасности: «Я знаю, насколько важны эти встречи и как много решается за кулисами этой конференции, не прямо на сцене, а именно за кулисами. Так что давайте подождем. «Эти выходные, я думаю, могут стать весьма значимыми с точки зрения всех этих событий».

Развитие событий укрепило убеждение, что Латвия и вся Европа должны ускорить рост расходов на оборону. «Парламент и правительство в целом должны работать над скорейшим увеличением финансирования обороны. Я не думаю, что у нас есть пять, шесть или семь лет, чтобы достичь этой цели, как оценивают эксперты. Нет, нам нужно сделать это гораздо, гораздо быстрее», — говорит Инара Мурниеце (НО), глава комиссии Сейма по иностранным делам.

«Если у тебя в соседях есть Российская Федерация, которая перешла на военную экономику, которая уже тратит 8% своего валового внутреннего продукта на военные нужды и продолжает наращивать эти силы, то совершенно неправильно думать, что ты сможешь жить так, как жил до сих пор — тратя полтора, может быть, два процента на оборону. Если там тратят восемь, нам также придется добраться до этой цифры «восемь». И мы не можем ожидать, что все это произойдет за счет канадцев или американцев», — говорит Эдвард Смилтенс (ОС), секретарь Комитета национальной безопасности Сейма.

В свою очередь, в ответ на возражения новой администрации США против вступления Украины в НАТО, Сейм подчеркивает, что от этой цели нельзя отказываться.

«Я бы сказал украинцам одно: даже в то время, когда мы — страны Балтии и Латвия — подавали заявку на членство в НАТО, было несколько крупных государств-членов НАТО, которые считали, что нам не следует быть в НАТО. Но мы в НАТО и уже довольно давно. Поэтому я бы сказал украинцам: не вешайте нос. Ситуации меняются, и меняются не только ситуации, но и президенты, и парламенты», — говорит Латковскис.

Дональд Трамп останется у власти еще четыре года.

#война рф и украины #политики #дональд трамп
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    14-го февраля

    Упс, спугались, что придется нести ответ за за геноцид и дискриминацию русских живущих в Латвии? А, ведь придется. Хохлов уже к ответу призовут, а что потребует Путин? Глядишь и Латвии будет предложена денацификация, и смогут ли они отказаться, если предложит Трамп с подачи Путина.

    5
    0
  • IO
    Iljuha Oblomiv
    13-го февраля

    Тоесть зависли )))...Нужна перезагрузка, видимо.....Вот интересно, когда перестанут поступать деньги..... Для власти...Как поведёте себя, когда вами выстроенная экономичесская УТОПИЯ-РУХНЕТ... А ОНА РУХНЕТ И ОЧЕНЬ СКОРО!!!! КОРМАНЫ ЖИТЕЛЕЙ И ТАК ПУСТЫЕ!!!!! ЧТО ТОГДА ДЕЛАТЬ ТО БУДИТЕ!!!!!???)))))))))

    33
    1
  • Ч
    Чангл
    13-го февраля

    Не нужно ждать. Вы же не зависимые. От вас ничего не зависит. На вилы вас поднимут и всё. Вы людей загнали в долговые ямы. Кто не там, то скоро будет. Газ, электричество всё дорого. Даже мамонты не пережили

    59
    1
  • 13-го февраля

    переобуваться нельзя, идите той дорогой которой шли, ведь ваше дело правое ))) просто нужно ещё что-нибудь запретить и сразу наступит экономический взлёт ))

    78
    0

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