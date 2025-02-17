Домбровскис уточнил, даст ли ЕС Латвии еще денег на Rail Baltica или нет

В многолетнем бюджете Европейского Союза (ЕС) на период с 2021 по 2027 год предусмотрен определенный объем средств для транспортных проектов, поэтому не следует надеяться, что железнодорожный проект стран Балтии "Rail Baltica" сможет привлечь существенно большее финансирование из ЕС, заявил в интервью агентству LETA еврокомиссар по экономике, продуктивности, реализации и упрощению Валдис Домбровскис (Новое время).

"Основная проблема проекта "Rail Baltica" заключается в том, что его стоимость многократно выросла по сравнению с первоначальными оценками, но это не означает, что доступное финансирование также увеличилось. Сколько предусмотрено в многолетнем бюджете 2021-2027 годов, столько и будет выделено", – подчеркнул Домбровскис.

По его словам, в последнем раунде подачи заявок на финансирование из инструмента "Соединяя Европу" (CEF) еще можно будет получить средства, но в рамках этого многолетнего бюджета на этом возможности исчерпаны. Кроме того, оставшаяся сумма средств невелика.

"Таким образом, Латвии предстоит работать в нескольких направлениях. Во-первых, необходимо оценить многократное увеличение стоимости проекта, разобраться в причинах и найти способы ее снижения. Работа в этом направлении ведется. Во-вторых, следует рассматривать и другие источники финансирования", – отметил Домбровскис.

Он напомнил, что уже были произведены перераспределения из Фонда восстановления и устойчивости ЕС, направив эти средства на определенные проекты "Rail Baltica". Также есть возможность привлечь средства из Фонда сплочения ЕС и структурных фондов.

По его словам, при формировании следующего многолетнего бюджета ЕС после 2027 года странам Балтии и другим участникам проекта следует добиваться обеспечения финансирования для завершения "Rail Baltica", учитывая объективный рост затрат, связанный, например, с резким скачком инфляции в последние годы.

Домбровскис также подчеркнул, что "Rail Baltica" является одним из стратегических проектов Европы, и понимание его важности есть. Однако Латвии и другим странам региона необходимо держать этот вопрос в повестке дня, поскольку есть и другие проекты, а конкуренция за европейское финансирование велика. "Европа понимает, что этот проект важно продвигать и завершить, но с учетом роста затрат и масштабов проекта в "Rail Baltica" есть определенные аспекты, которые требуют пересмотра", – заявил Домбровскис.