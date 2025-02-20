«Мы ничего не можем решить без США» - Киршейнс озадачил Сейм тяжелой речью

«Не сомнений, что ничего не произойдет без согласия украинского народа. Это никто никогда не оспаривал. Но что мы забываем? Ничего не произойдет без поддержки США, ничего и не происходит. Ведь фактически это не только война России против Украины, это была и война за сферы влияния между администрацией демократов Байдена и Россией. Вполне логично, если мы смотрим на это с геополитической точки зрения, что главные роли в окончании этой войны достанутся России и США. Сейчас говорят, что Европа тоже очень много помогала, но мы забываем, что оружие, которое производится в Европе, в основном производится по американским лицензиям или патентам, использовано оно может быть только при поддержке США. То есть, главное, что надо сказать – ничего мы не можем решить без поддержки США.

Понимают ли это все в Латвии или все в ЕС? Я понимаю людей, которых обидело заявление Вэнса. Я понимаю тех, кого, возможно, задевают политические высказывания президента Трампа. Но администрация президента США – это не только президент. Это и Конгресс, и министерство иностранных дел, и министерство обороны, и рабочие группы, и спецпосланник по Украине Келлог, и сотни специалистов, экономистов, политических советников и университетов, которые разрабатывают геополитические концепции. Концепция изменилась. И я понимаю, что появилась травма у левых правительств ЕС, травма у латвийского правительства, которое, как я говорил, поставило не совсем другую карту, оно не поставило на эту администрацию. Оно хотело продолжать цензуру, хотело тратить деньги на утопические идеи, на все эти «зеленые курсы» - на различную бессмыслицу – контролировать, сколько человек выдыхает, контролировать и навязывать ношение масок и так далее. Ну что тут сказать, выражаем соболезнования, но, опровергая предыдущего оратора, единственное, что может сделать нынешнее правительство – срочно уйти в отставку.

У нас часто говорят, мол, неважно, что скажут в США, обсуждается вопрос необходимости мира, ведь «плохой мир гораздо хуже хорошей войны». Никто тут, конечно, при этом не может объяснить, как можно победить ядерную державу, у которой больше баллистических ракет и ядерного оружия, чем у всех стран ЕС вместе взятых. Как мы собрались побеждать без США?

Я понимаю, что мы готовы сражаться за Крым до последнего украинца, но мы ведь не были готовы сражаться за Абрене до последнего латыша. Ну как же так, ведь даже сейчас я вижу тут людей, которые за это голосовали, партии, которые это поддерживали, чьи юристы в конституционном суде вдруг констатировали, что Абрене – это не часть Латвии, что мы должны без народного голосования отдать эти земли России по геополитическим причинам. Теперь эти же люди говорят, что готовы продолжать войну, на которой нечем воевать», - указал политик, призвав давить на Россию дипломатическим и экономическим путем.

Полную речь Кирштейнса можно послушать ниже.