«Когда же тебя снимут?!»: Соцсети неожиданно разгневались на латвийского министра

Резкой критике был подвергнут министр сообщения Каспарс Бришкенс. Об этом сообщает NRA.LV .

"В центре Риги не останется станции-призрака — в правительстве мы поддержали перераспределение средств Фонда восстановления, чтобы направить 114 миллионов евро на завершение строительства южной части Центрального вокзала Риги. Это решение следует положительному решению Совета ЕС по экономике и финансам (ECOFIN) о перераспределении латвийских фондов. Вступив в должность, это была одна из первых проблем, о которой мы открыто заговорили и начали решать: огромное удорожание, несанкционированные перерасходы, неясность, можно ли вообще завершить строительство станции. Но благодаря этому решению уже до ввода в эксплуатацию первой очереди Rail Baltica жители Латвии смогут пользоваться новой, современной станцией. [...]," — сообщает министр транспорта Каспар Бришкенс на платформе "X".

Это заявление пользователям не понравилось.

Zigurds: Инвестиции в железнодорожные станции — это закопанные деньги без отдачи для экономики.

Latvia: Люди видят, где следующий баламут. Может, ещё и этого в мэры Риги? Деньги нужно инвестировать туда, где они принесут пользу народу, а не отдельным лицам с эго больше, чем у земного шара. Вот вам и прогрессивные идеи — где-то разбазаривать бабло.

Jānis: Одни разбазаривают, другие позволяют разбазаривать. В других местах копейки считают, а тут миллионы, даже миллиарды, безответственно утекают...

Elita: Ты транжиришь деньги жителей Латвии.

Ralfs: Бришкенс, может, вместо перераспределения, ты вложишь свои деньги?

Sragde: Бришкенс… беда с тобой… опять разбазариваешь бабло на свои *** объекты…

Nauris: Вкладывать деньги Фонда восстановления в бетон — это высший пилотаж гениальности.

Sarma: Когда тебя наконец снимут с должности, лидер Rail Baltica?

Министр, конечно, заслужил критику за провал проекта Rail Baltica, но в данном случае резкое недовольство комментаторов не совсем понятно. По их мнению лучше оставить рижский вокзал недостроенным?