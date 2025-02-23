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«Когда же тебя снимут?!»: Соцсети неожиданно разгневались на латвийского министра 2

Политика
Дата публикации: 23.02.2025
BB.LV
«Когда же тебя снимут?!»: Соцсети неожиданно разгневались на латвийского министра
ФОТО: LETA

Резкой критике был подвергнут министр сообщения Каспарс Бришкенс. Об этом сообщает NRA.LV.

"В центре Риги не останется станции-призрака — в правительстве мы поддержали перераспределение средств Фонда восстановления, чтобы направить 114 миллионов евро на завершение строительства южной части Центрального вокзала Риги. Это решение следует положительному решению Совета ЕС по экономике и финансам (ECOFIN) о перераспределении латвийских фондов. Вступив в должность, это была одна из первых проблем, о которой мы открыто заговорили и начали решать: огромное удорожание, несанкционированные перерасходы, неясность, можно ли вообще завершить строительство станции. Но благодаря этому решению уже до ввода в эксплуатацию первой очереди Rail Baltica жители Латвии смогут пользоваться новой, современной станцией. [...]," — сообщает министр транспорта Каспар Бришкенс на платформе "X".

Это заявление пользователям не понравилось.

Zigurds: Инвестиции в железнодорожные станции — это закопанные деньги без отдачи для экономики.

Latvia: Люди видят, где следующий баламут. Может, ещё и этого в мэры Риги? Деньги нужно инвестировать туда, где они принесут пользу народу, а не отдельным лицам с эго больше, чем у земного шара. Вот вам и прогрессивные идеи — где-то разбазаривать бабло.

Jānis: Одни разбазаривают, другие позволяют разбазаривать. В других местах копейки считают, а тут миллионы, даже миллиарды, безответственно утекают...

Elita: Ты транжиришь деньги жителей Латвии.

Ralfs: Бришкенс, может, вместо перераспределения, ты вложишь свои деньги?

Sragde: Бришкенс… беда с тобой… опять разбазариваешь бабло на свои *** объекты…

Nauris: Вкладывать деньги Фонда восстановления в бетон — это высший пилотаж гениальности.

Sarma: Когда тебя наконец снимут с должности, лидер Rail Baltica?

Министр, конечно, заслужил критику за провал проекта Rail Baltica, но в данном случае резкое недовольство комментаторов не совсем понятно. По их мнению лучше оставить рижский вокзал недостроенным?

#каспарс бришкенс #rail baltica
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • A
    Anim
    23-го февраля

    Зачем оставлять недостроенным - можно снести. Всё равно скоро не пригодится, гужевому транспорту вокзал ни к чему, лучше траву засадить.

    23
    0
  • Д
    Дед
    23-го февраля

    Это случится, когда в Латвии придет к власти, какой то Трамп, который не будет связан с правящими уже 30 лет оборзевшими ворами. Любой другой, будет таким же, потому что они воровали ибудут воровать, не потому что плохие люди, а потому что система позволяет и заставляет воровать.

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    0

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