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Латвия открыта для прихода в страну иностранных банков - Ринкевич 3

Политика
Дата публикации: 25.02.2025
BB.LV
Латвия открыта для прихода в страну иностранных банков - Ринкевич
ФОТО: LETA

Латвия открыта для прихода в страну польских коммерческих банков, отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич, посетивший во вторник с государственным визитом Польшу.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе визита Ринкевич встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, маршалом Сейма Шимоном Холовней и маршалом Сената Малгожатой Кидавой-Блоньской.

Президент Латвии отметил, что Польша является важным стратегическим партнером и союзником Латвии и играет важную роль в безопасности региона.

Президент Латвии выразил благодарность Польше за присутствие ее вооруженных сил в Латвии в составе многонациональной бригады НАТО, что существенно укрепляет региональную безопасность и подтверждает роль Польши как надежного союзника.

"Это сотрудничество продлевает тесные исторические связи и стратегическое партнерство наших стран в сфере безопасности", - подчеркнул президент Латвии на встрече.

В ходе встречи с высшими должностными лицами Польши Ринкевич обратил внимание на экономическое сотрудничество двух стран. Он отметил, что Польша служит для Латвии "физическими воротами" в Европу. Президент упомянул, что Латвия недавно успешно отключилась от объединенной энергосистемы России и подключилась к единой энергосети Европы, в том числе благодаря сотрудничеству с Польшей.

Кроме того, Ринкевич рассказал, что Польша является одним из главных торговых партнеров Латвии. Он подчеркнул, что сейчас польские туристы в Латвии занимают пятое место среди иностранных туристов, но и Польша является популярным туристическим направлением для туристов из Латвии, чему способствуют многочисленные авиасоединения с Варшавой, Краковом, Гданьском и Жешувом.

Стороны также обсудили дальнейшую поддержку Украины и трансатлантические отношения. На переговорах Ринкевич выразил уверенность, что Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Он отметил, что необходимо продолжать совместными усилиями призывать европейские страны блока НАТО к увеличению вложений в оборону и безопасность своих стран. Президент Латвии подчеркнул, что в ближайшие годы необходимо продолжать концентрироваться на решении вопросов безопасности, в которых тесное сотрудничество и координация стран Балтии и Польши будут иметь существенное значение.

Это предусматривает в том числе укрепление восточной границы Евросоюза в сотрудничестве со странами Балтии и Финляндией, борьбу с нелегальной миграцией и предотвращение различного рода угроз в Балтийском море и регионе в целом, отметил президент Латвии.

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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го февраля

    А кому ещё Латвию не "сдали"? А поляки опять на халяву подписываются?

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  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го февраля

    чтоб банк работал, нужна лицензия от СССР. на территории Союза ССР это Внешэкономбанк, Газпром банки и еще один или два банка. все остальные нелегальные

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    0
  • JL
    Janina LV
    25-го февраля

    Что делать в Латвии иностранным банкам с клиентурой в 1,8 миллиона жителей? Кто сам хотел, давно перешел на финтех компании и спрашивать у Ринкевича не стал. Зачем весть геморрой с латвийскими банками, за 10 евро от соседа могут заблокировать счет или донести в налоговую.

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