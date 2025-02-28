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Министр Валайнис с делегацией бизнесменов в начале марта посетит Израиль 1

Политика
Дата публикации: 28.02.2025
LETA
Министр Валайнис с делегацией бизнесменов в начале марта посетит Израиль

Министр экономики Виктор Валайнис вместе с делегацией предпринимателей в составе 27 человек с субботы, 1 марта, до 4 марта будет находиться с рабочим визитом в Израиле, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР).

Цель визита - укрепление двусторонних экономических отношений между Латвией и Израилем путем увеличения объема латвийского экспорта и привлечения новых инвестиций из Израиля. Визит организуют Министерство экономики и ЛАИР.

В ходе торговой миссии особое внимание будет уделено межгосударственному сотрудничеству в секторах стартапов, технологий, авиации и продовольствия.

Валайнис подчеркивает, что визит даст возможность укрепить экономические связи двух стран и латвийских предприятий с израильскими предпринимателями и наладить новые, что поддержит экосистему инноваций, которая является одной из самых развитых в мире.

Заместитель директора ЛАИР Лаура Штровалде говорит, что интерес израильских предприятий к Латвии растет. Предприниматели из Израиля подают заявки как на визовую программу стартапов, так и интересуются возможностями открытия офисов в Риге. Это компании, которые работают в сфере высоких технологий или информационно-коммуникационных технологий.

"Во время этого визита нашей задачей будет наладить более тесные связи между латвийскими и израильскими технологическими предприятиями", - подчеркнула Штровалде.

Министра экономики в ходе визита будут сопровождать 20 компаний и организаций. У предпринимателей запланированы встречи с отраслевыми ассоциациями и представляющими их предприятиями, представителями Израильской торговой палаты, а также индивидуальные встречи с потенциальными бизнес-партнерами.

В торговой миссии примут участие "Latvenergo", "Latvijas Mobilais telefons", "Tet", "Tiamo Grupa", "Astor group", "Cannelle bakery", "Airline support Baltic", "Smiltenes piens", "HMP group", "Magnetiq Bank", "IV Plus", "Falcon Sapphire", "Alūksnes putnu ferma", "Decta", "Niedrāji MR", "Venture Faculty", Латвийская ассоциация развития блокчейна, ассоциация "Fintech Latvija", "Sorainen", а также Латвийская торгово-промышленная палата.

#правительство
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Комментарии (1)

  • JL
    Janina LV
    28-го февраля

    Виктор Валайнис в Израиле, берет уроки, как делать бизнес в пустыне - пригодится, когда свою экономику окончательно высушим.

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