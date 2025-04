«Пришло время сломать хребет России» - евродепутат от Латвии настроен решительно

Своими размышлениями Колс поделился в социальных сетях.

«Европа – пришло время вооружить Украину, сломать хребет России и показать нашим союзникам по ту сторону Атлантики, что мы способны нести свою собственную ношу!» - написал политик в своем микроблоге «Х».

Europe — time to arm Ukraine, break Russia’s back, and show our allies across the Atlantic that we can carry our own weight.