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«Пришло время сломать хребет России» - евродепутат от Латвии настроен решительно 10

Политика
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
«Пришло время сломать хребет России» - евродепутат от Латвии настроен решительно

Вчерашний скандал в Белом доме, похоже, серьезно вдохновил евродепутата от Латвии Рихарда Колса (нацблок), который выступил с призывом вооружить Украину и, наконец, победить Россию.

Своими размышлениями Колс поделился в социальных сетях.

«Европа – пришло время вооружить Украину, сломать хребет России и показать нашим союзникам по ту сторону Атлантики, что мы способны нести свою собственную ношу!» - написал политик в своем микроблоге «Х».

В комментариях Колс ответил на ряд вопросов пользователей, согласившись, в частности, с утверждением, что в Латвии необходимо закрыть границы с Россией, перестать финансировать «оккупантские СМИ», а также начать вооружать жителей нашей страны.

Свой же призыв к Европе он назвал «реалистичным сигналом к лучшим добродетелям».

#война рф и украины #политики
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238

Комментарии (10)

  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    2-го марта

    Большие сомнения в адекватности этого биологического объекта.

    44
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го марта

    Может ему пойти найух не сувать рыло в бизнес, который платит налоги на прокорм этого скота? Они сами разберутся что показывать и как озвучивать ради прибыли.

    80
    0
  • JL
    Janina LV
    1-го марта

    Рихард Колс: мечтает сломать хребет России, не замечая, что его собственная политическая карьера уже давно сколиозит. :)))

    106
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го марта

    элитка продолжает поносить ртом

    115
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    1-го марта

    Трамп друг Путина. А ты чей друг,болван???

    137
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    1-го марта

    Господи, так он же буквально идиот, без оскорблений, больной, слабоумный человек… Там сто медкомиссии нет, в европарламенте?

    190
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    1-го марта

    А что три года вы делали? А сейчас решили по настоящему? Клоун из детского сада второй группы.

    185
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    1-го марта

    вопрос из передачи где логика: даже если мы раздадим всем латвийцам по автомату, и допустим людям на украине тоже, включая женщин и детей , как это ломает хребет россии? Или нам с этими автоматами надо на нее напасть? через ту самую закрытую границу? ну вы и фантазёр батенька.

    128
    0
  • A
    Anim
    1-го марта

    А сломалку отрастили?

    127
    0
  • MM
    Maks Maksim
    1-го марта

    Ну так пусть первым и идет. Он, наверное, забыл что около 35 % русскоговорящие, которых он и угнетает. И многие латыши покинули родные края в поисках лучшей жизни. Кто будет защищать страну??

    178
    1
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