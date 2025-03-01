«Пришло время сломать хребет России» - евродепутат от Латвии настроен решительно

Вчерашний скандал в Белом доме , похоже, серьезно вдохновил евродепутата от Латвии Рихарда Колса (нацблок), который выступил с призывом вооружить Украину и, наконец, победить Россию.

Своими размышлениями Колс поделился в социальных сетях.

«Европа – пришло время вооружить Украину, сломать хребет России и показать нашим союзникам по ту сторону Атлантики, что мы способны нести свою собственную ношу!» - написал политик в своем микроблоге «Х».

Europe — time to arm Ukraine, break Russia’s back, and show our allies across the Atlantic that we can carry our own weight. — Rihards Kols (@RihardsKols) February 28, 2025

В комментариях Колс ответил на ряд вопросов пользователей, согласившись, в частности, с утверждением, что в Латвии необходимо закрыть границы с Россией, перестать финансировать «оккупантские СМИ», а также начать вооружать жителей нашей страны.

Свой же призыв к Европе он назвал «реалистичным сигналом к лучшим добродетелям».