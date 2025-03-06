Латвия призвала страны ЕС не выдавать более туристические визы гражданам России

Министр внутренних дел Рихард Козловскис призвал европейские страны прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам России. Этот вопрос может быть рассмотрен уже на следующем заседании Совета министров внутренних дел ЕС.

Находящийся в Брюсселе на встрече Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС глава МВД Латвии Рихард Козловскис («Новое Единство») призвал все государства-члены Европейского союза осознать риски, которые российские туристы могут представлять для внутренней безопасности на территории союза и прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским гражданам.

На данный момент Латвия является одной из шести стран-членов ЕС (помимо Эстонии, Литвы, Польши и Чехия), которые прекратили выдачу шенгенских туристических виз гражданам России. Но в остальных странах турвизы продолжают выдаваться. Причем год от года их количество увеличивается.

Так, в прошлом году гражданам России было выдано 565 069 шенгенских виз (что на 25% больше, чем в 2023-v), и 90% этих виз были выданы именно в туристических целях. А в целом визы, выданные гражданам РФ в прошлом году, составили 5,7% от всех виз, выданных в Шенгенской зоне.

В своем выступлении перед коллегами Козловскис подчеркнул, что все европейские страны должны признать, что находятся в ситуации гибридной войны и всерьез осознать опасность, исходящую от России. Как подчеркнул министр, «наш моральный долг – отказаться от такой услуги». Ожидается, что вопрос о запрете выдачи турвиз россиянам может быть рассмотрен уже на следующем заседании Совета министров внутренних дел ЕС.