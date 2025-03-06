Такого в новейшей истории еще не было: в министры выдвинуты сразу три парламентских секретаря министерств.

Напомним, что пост министра благосостояния займет парламентский секретарь этого же ведомства Рейнис Узулниекс. Главой Минобраза станет парламентский секретать МИДа Даце Мелбарде, а Министерство сообщения возглавит парламентский секретарь Минобороны Атис Швинка. Трех новичков правительства Силини Сейм должен утвердить уже сегодня. Таким образом, премьер уложится в срок — она хотела добиться утверждения новых министров не позднее 6 марта.

Рейнис Узулниекс, будучи вторым человеком в Министерстве благосостония, неплохо изучил предмет и, таким образом, сможет обеспечить преемственность. К тому же он уже работал на посту парламентского секретаря Минблага и в прежние годы. 38–летний политик получил два высших образования — в Полицейской академии и в высшей школе бизнеса Turība.

Без пяти минут министр образования Даце Мелбарде — опытный политик и управленец. Обладатель трех вузовских дипломов до МИДа была депутатом Европарламента, до этого в течение длительного времени возглавляла Минкульт.

Бакалавр социального управления Атис Швинка до избрания в Сейм занимался бизнесом — ему, в частности, принадлежит фирма по торговле красками, клеем и соответствующими инструментами для ремонта. Однако данная специфика не помешала ему стать парламентским секретарем Министерства обороны. В Сейме же Швинка руководит подкомиссией по медийной политике.

Понятно, что голосованию за доверие министрам будут предшествовать дискуссии. Наверняка в выступлениях оппозиционных депутатов больше всего достанется будущему министру сообщения господину Швинке. Ведь он согласился возглавить отрасль, с которой никогда прежде не был связан. Кто–то может сказать, что свежий взгляд иногда даже необходим и полезен. Да, но не в той кризисной ситуации, в которой находится данная отрасль. Если с этой ситуацией не справился предыдущий министр, проработавшей в сфере сообщения в общей сложности более 15 лет (!), то как сможет потушить пожар абсолютный новичок?!

Между тем перед новым министром сообщения стоят масштабные проблемы — это и реализация проекта века Rail Baltica c наведением порядка по управлению данным проектом, это и вывод на биржу национальной авиакомпании airBaltic с решением вопроса об объеме госкапитала в этой авиакомпании, это и реструктуризация Latvijas Dzelzceļš, которое из еще недавно прибыльного предприятия превратилось в дотационное. И это далеко не полный перечень самых острых проблем в данной отрасли.

Что же касается министра благосостояния, то ему тоже поручена почти невозможная миссия — реализация новой демографической политики, призванной остановить катастрофическое снижение местного населения. Для успеха в этом деле нужны прежде всего финансы — и на увеличение пособий семьям с детьми, и на увеличение госгарантий на ипотеку для семей с детьми, и на строительство доступного арендного жилья.

От главы Минобраза ждут дальнейшего диалога с педагогами и реализацию ряда реформ в этой очень чувствительной сфере.

Зато теперь у трех правящих партий появились три свободные вакансии парламентских секретарей. Наверняка партии попытаются трудоустроить каких–нибудь ветеранов партии из числа бывших депутатов Сейма или экс–министров. Место же Швинки в Сейме может занять профессор ЛУ, социолог Лига Раснача.

Времени на раскачку практически нет. "Общество ждет от правительства конкретных результатов", — вчера заявил президент. Вопрос лишь в том, дождется ли общество этих результатов…