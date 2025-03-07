Никто не ожидал никаких сенсаций — парламент должен был выразить доверие, то есть утвердить в должности, трех новых министров. Так и случилось.

Более того, оппозиционные депутаты даже не стали дебатировать по двум из трех новичков правительства Силини — по поводу министра образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") и по поводу министра благосостояния Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян), за которого, что удивительно, проголосовала и часть оппозиции!

Дискуссии, как и можно было предположить, развернулись по поводу будущего министра сообщений Атиса Швинки из партии "Прогрессивные".

Причем дискуссии вышли далеко за рамки сферы сообщений, чему… способствовали ораторы из правящей коалиции, которые говорили не об образовании, благосостоянии и сфере сообщений, а об обороне и безопасности. За это и "зацепились" оппозиционные политики.

Почему с Латвией не считаются?

Эдвардс Смилтенс (Объединенный список) намекнул на отсутствие способности руководителей правительства вести диалог с партнерами, что привело к тому, что Латвию не пригласили ни на совещание по безопасности в Париже, ни на внеочередной саммит европейцев в Лондоне. "Мы под столом или на столе? Ну уж точно не за столом!" — грустно констатировал Эд. Смилтенс.

В свою очередь, независимый депутат Александр Кирштейнс упрекал власти в том, что у них нет четкого плана обеспечения безопасности страны, мы не закупаем те вооружения, которые нам необходимы для эффективной обороны, нет и системы расширения числа резервистов, а земессарги не имеют права хранить дома автоматы и другое крупнокалиберное оружие.

Марис Спринджукс (Объединенный список) обратил внимание на то, что правительство лишь на словах борется с бюрократией. "Посмотрите, число чиновников только растет — и в Госканцелярии, и в новом министерстве климата и энергетики!" — отметил депутат.

Оппозиционные политики обвиняли премьера Силиню в том, что ни она, ни кандидаты на три министерских поста не смогли озвучить четкий план "рестарта" в этих министерствах. "В чем же будет заключаться рестарт в образовании, в сфере сообщения, в благосостоянии? Что новые министры будут делать иначе, чем их предшественники?" — спрашивали с трибуны оппозиционные депутаты, настойчиво призывая выйти и пояснить народу свои планы хотя бы нового министра сообщения Атиса Швинку. Но он… молчал.

Атис Швинка. Valsts kanceleja

Швинке позволят… сварить суп из топора

"Предшественнику Швинки в этой должности Бришкенсу не дали никакого финансирования, ему предложили сварить суп из топора. В результате, как в той сказке, вода выкипела, а топор остался. Суп не получился. А что же Швинка? Ему тоже, видимо, позволят только водичку в эту кастрюлю с топором подлить… И результат будет такой же!" — сокрушался Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте").

Парламентарий хотел узнать, что же новый глава Минсообщения намерен сделать для реализации Rail Baltica или, может, он все–таки возьмет на себя смелость призвать прекратить этот проект?

"Нам пытаются внушить теперь, что этот проект необходим для оборонных нужд. Извините, но если мы говорим об обороне, то ее нужно укреплять сегодня, сейчас, а не через несколько лет, когда эта дорога вступит в строй, если вступит. Лучше бы мы прекратили эти мучения с Rail Baltica и эти деньги вложили бы в закупку, к примеру, противоракетных систем", — предложил А. Шлесерс.

Новая должность для уволенного

Да, из всех новых министров Швинке не повезло больше всего, поскольку ему досталось самое проблемное ведомство. Посмотрим, удастся ли ему избежать политического самоубийства и вывести отрасль из критического состояния.

Между тем его предшественник на этом посту, уволенный за провальную работу, тут же в Сейме занял руководящую должность — возглавил комиссию по народному хозяйству.

Ради этого комфорта Бришкенса данную должность добровольно покинула его однопартийка Скайдрите Абрама, перейдя на работу в комиссию по обороне и внутренним делам.