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Жителям Латвии хотят запретить учиться в России и Белоруссии 8

Политика
Дата публикации: 11.03.2025
LETA
Жителям Латвии хотят запретить учиться в России и Белоруссии
ФОТО: dreamstime

Министерство образования и науки (МОН) предлагает дополнить закон об образовании нормой, запрещающей обучение в российских и белорусских учебных заведениях, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке парламентский секретарь МОН Давис Мартиньш Даугавиетис.

Такие поправки предложены в качестве альтернативы поправкам депутатов Национального объединения к закону об образовании, который предусматривает непризнание в Латвии документов об образовании, полученных в России после 24 февраля 2022 года. Депутаты отмечают, что это может снизить интерес молодежи к участию в различных мероприятиях российского влияния и уменьшить риски для национальной безопасности, связанные с тем, что такие лица с документом об образовании, полученным в России, могут начать действовать в Латвии для распространения российского влияния.

Даугавиетис отметил, что предложенный депутатами законопроект несет в себе различные риски, в том числе конституционные, а также риски, связанные с различными международными соглашениями, поэтому МОН предлагает такую альтернативу.

Директор департамента права и недвижимости МОН Раймонд Карклиньш отметил, что предложенная министерством альтернатива является более контролируемой, соразмерной тем обязательствам, которые эти поправки к законопроекту налагают на частные лица. Он отметил, что предложение МОН будет распространяться на все уровни образования - общее, высшее и профессиональное - и не будет иметь обратной силы.

Депутат Чеслав Батня заявил, что, учитывая риски, связанные с безопасностью, он поддерживает непризнание документов, полученных после 1 сентября 2022 года.

Заместитель председателя комиссии Лига Клявиня отметила, что Европейская конвенция о признании квалификаций не позволяет ограничивать обучающихся по национальной принадлежности. Выход из конвенции усложнит признание латвийских дипломов в других странах. Кроме того, такие нормы нарушат право на образование и на неприкосновенность частной жизни.

Руководитель Центра академической информации Байба Раминя отметила, что дипломы из Крыма, "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" уже теперь не признаются.

Она обратила внимание на Лиссабонскую конвенцию о признании квалификаций высшего образования в Европейском регионе. В ней есть статья о недискриминации, которую должны соблюдать все страны, и несоблюдение этого требования может привести только к судебному разбирательству.

Раминя привела статистику за 2024 год, согласно которой было рассмотрено 229 документов об образовании из России. В том числе 113 или 49% о высшем образовании, 88 или почти 40% - об общем образовании, десять документов об основном образовании, 44 о общем среднем образовании, 13 - о среднем профессиональном образовании, два - о неполном образовании и 19 - о неполном основном образовании.

"Как можно представить, что мы не признаем эту долю молодых людей и откажем им в дальнейшем образовании?" сказала Раминя, добавив, что эти люди находятся в Латвии и такое ограничение противоречит конвенции.

Батня отметил, что дебаты касаются национальной безопасности, и эти аргументы следует рассматривать двояко. Он указал, что семьям, которые приехали в Латвию после войны, спасаясь от политической ситуации в России и Беларуси, нужно разрешить учиться, но нельзя признавать образование тех, кто намеренно продолжает учиться там.

Пресс-секретарь юридического бюро Сейма Лилита Вилсоне сказала, что бюро не поддерживает законопроект Национального объединения, поскольку не может сделать вывод, что такой запрет достигнет целей, связанных с безопасностью. Вилсоне добавила, что для обеспечения безопасности должны быть предусмотрены более широкие положения. Она также отметила, что эти нормы рискуют нарушить конституционные права на занятость, образование и свободу творчества.

Депутат Сейма Илзе Индриксоне (Национальное объединение) заявила, что риски безопасности значительно возросли, особенно в последние месяцы. Она сказала, что партия открыта для улучшения законопроекта или для разработки альтернативного законопроекта.

"Мы, боясь конвенций, (...) на самом деле с каждым днем увеличиваем риски национальной безопасности, продолжая бездействовать", - сказала депутат.

Батня предложил комиссии разработать альтернативный законопроект, основанный на идее Министерства образования и науки, и направить его в парламент.

#образование #обучение #санкции против россии
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Григорий Антонов
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Комментарии (8)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    12-го марта

    Рабам образование не нужно

    11
    0
  • JL
    Janina LV
    11-го марта

    Есть регламентированные профессии, например прораб, врач, тут диплом имеет значение при трудоустройстве. Но таких профессий с десяток. Остальные специалисты, в первую очередь работодатель руководствуется навыками и опытом и достаточно наличие диплома. Я очень сомневаюсь, что диплом из РБ или РФ послужит отказом для трудоустройства в частном секторе.

    16
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    11-го марта

    Латышский ТАЛИБАН !!!

    62
    0
  • Ч
    Чангл
    11-го марта

    Почему бы нац озабоченным не запретить выезд в другие страны. Всякое бывает, портят титульный народ даже в Литве

    68
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    11-го марта

    мышиная недальновидность

    61
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го марта

    А еще нужно всем особо рьяным патриотам повыкалывать себе глаза - чтобы случайно не посмотреть в сторону России и Белоруссии.

    115
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Мимо проходил
    11-го марта

    Люто плюсую за этот вариант.👍🏻

    37
    2
  • Д
    Дед
    11-го марта

    Там русский дух, там Русью пахнет! Ох, и корежит их , как чертей от ладана! Неспроста, ох, неспроста!

    64
    0
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