75 центов за рецепт уходят в прошлое? На министра надавили, обещает изменения

Дата публикации: 15.03.2025
В ответ на возмущение жителей и защитников прав пациентов тем, что в аптеке надо платить сервисный сбор в размере 75 центов за каждый рецепт, Министерство здравоохранения предоставило комментарии. Обещан «потолок», но что это на самом деле означает?

Если необходимо четыре рецептурных препарата, придется заплатить по 75 центов или три евро за обработку каждого рецепта. Если вам нужно шесть рецептурных лекарств, фармацевт возьмет за них четыре с половиной евро. О том, что это ненормально, говорили в Рижском замке с президентом, куда также был вызван министр здравоохранения.

«Нам придется посмотреть на потолок услуг фармацевтов — вплоть до количества рецептов или определенной суммы. Нам также придется посмотреть на ценообразование в целом, как мы можем его улучшить, чтобы немного снизить. Если у пациента, например, семь или восемь рецептов, то должен быть потолок того, сколько он должен будет заплатить, чтобы ему не приходилось платить за каждый», — объясняет Хоссам Абу Мери.

Пациентские организации надеются, что ограничение платы за услуги по рецепту действительно будет введено. Реформа цен на лекарства пока что негативно отразилась на пациентах с хроническими заболеваниями, которые используют дешевые рецептурные препараты стоимостью до 10 евро.

Примечательно, что пациентские организации неоднократно предупреждали Минздрав о риске роста цен на дешевые лекарства в ходе разработки реформы.

