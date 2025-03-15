Домбровскис: регионы Латвии должны сосредоточиться на безопасности, экономическом развитии и сокращении бюрократии

Дата публикации: 15.03.2025
В ближайшие годы регионы Латвии должны сосредоточиться на укреплении безопасности, содействии экономическому развитию и сокращении бюрократии, подчеркнул Валдис Домбровскис, политик из партии «Новое единство» и еврокомиссар по экономике и производительности, внедрению и упрощению, выступая в субботу перед членами партии на презентации списков руководителей избирательных комиссий в органы местного самоуправления.

Как сообщила представитель "Единства" Агнесе Розентале, Домбровскис отметил, что усиление безопасности необходимо и по всей Европе.

Он подчеркнул, что Европейская комиссия (ЕК) разработала план по значительному увеличению инвестиций в оборону, который включает как большую гибкость фискальных правил Европейского союза (ЕС) для инвестиций государств-членов в безопасность, так и поощрение частных инвестиций в военную промышленность.

Он также обратил внимание на новый кредитный инструмент на сумму 150 млрд евро для оборонных проектов. По мнению Домбровскиса, Латвия могла бы использовать эту программу для привлечения финансирования на более выгодных условиях, чем это было бы возможно на финансовых рынках при индивидуальном кредитовании.

Комиссар отметил, что этот план может привлечь в ближайшие годы в общей сложности 800 миллиардов евро на укрепление обороноспособности ЕС и его государств-членов. Он пояснил, что на прошлой неделе эта инициатива получила поддержку лидеров государств-членов, что позволяет двигаться вперед в ее реализации, и что на следующей неделе ЕК представит стратегию по улучшению обороноспособности Европы.

«На муниципальном уровне особое внимание следует уделять укреплению гражданской обороны. Например, следует содействовать развитию сети убежищ для физической защиты жителей в случае возникновения угрозы. Также следует повысить готовность к гибридным атакам», — подчеркнул комиссар.

