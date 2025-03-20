Интерес предпринимателей Латвии и Индии к сотрудничеству растет - Браже 1 843

Дата публикации: 20.03.2025
Изображение к статье: x.com/TcGehlotOffice

Интерес предпринимателей Латвии и Индии к сотрудничеству увеличивается, особенно в сферах высоких технологий, информационных технологий и инноваций, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Индию с рабочим визитом, пишет LETA.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), у Индии и Латвии хорошие двусторонние отношения с большим потенциалом для экономического роста и сотрудничества в многосторонних организациях.

Во время визита предприниматели обеих стран обсудили возможные направления сотрудничества, включая информационные и коммуникационные технологии, космическую индустрию, электронику, фотонику, «зеленые» технологии, биомедицину и другие сферы.

В Индию отправились представители Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) и предприниматели, работающие в сферах информационных и коммуникационных технологий, космоса, медицины и химии, включая компании Eventech, Deep Space Energy, PrintyMed, Nordichem, Сертификационный и испытательный центр, а также DeskTime.

В ходе визита Браже обсудила с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром возможное заключение соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и Индией, а также поддержку этого процесса и вопросы трансатлантических отношений.

По словам Браже, с индийским коллегой также состоялся ценный разговор о достижении справедливого и устойчивого мира в Украине и ограничении действий России. По ее мнению, это окажет влияние не только на безопасность Европы, но и на стабильность и благосостояние Индо-Тихоокеанского региона.

Выступая на конференции по безопасности Raisina Dialogue 2025, Браже подчеркнула, что для установления справедливого и долговременного мира в Украине любое мирное соглашение должно гарантировать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Министр подчеркнула, что именно Россия развязала эту войну, и именно ей предстоит ее прекратить. Она также отметила, что Россия стремится усилить свое влияние не только в Европе, но и во всем мире, в том числе в Азии.

МИД подчеркивает, что в нынешней геополитической ситуации для Латвии важно участвовать в глобальных дискуссиях о войне и мире – как из-за противоречивых взглядов и интересов, так и для опровержения российских фальсификаций и дезинформации, распространяемых через различные форматы и платформы.

Министерство также сообщает, что в настоящее время рассматривается возможность расширения двусторонней договорно-правовой базы. Браже выразила заинтересованность в заключении соглашения о высшем образовании, а также двусторонней программы сотрудничества в сфере образования и науки.

В рамках организованной Конфедерацией промышленности Индии программы делового обмена между Индией и Европой Браже представила достижения Латвии в сферах информационных и коммуникационных технологий, космической индустрии и инноваций.

Во время встречи с представителями Европейской бизнес-федерации в Индии министр обсудила ключевые отрасли латвийской экономики, особенно выделив успехи в сфере высоких технологий и инноваций, где имеется значительный потенциал для сотрудничества с Индией. Федерация, в свою очередь, подтвердила готовность оказывать поддержку латвийским компаниям при выходе на индийский рынок.

Кроме того, министр иностранных дел вместе с латвийской делегацией посетила город Бангалор, где встретилась с руководством Индийской организации космических исследований (ISRO), основанной в 1969 году. Представители латвийской космической индустрии рассказали о достижениях страны в этой сфере и обсудили конкретные возможности сотрудничества. Браже пригласила представителей ISRO посетить Латвию и договориться о дальнейших шагах по развитию партнерства.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
