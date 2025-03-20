Латвия готова выйти из Оттавской конвенции, так как безопасность в регионе является приоритетом, заявила в четверг в Страсбурге спикер Сейма Дайга Миериня, которая во время конференции председателей европейских парламентов встретилась с председателем Палаты общин парламента Канады Грегом Фергусом.

Во время встречи Миериня сказала, что Латвия, Литва, Эстония и Польша в ближайшее время выйдут из Оттавской конвенции, чтобы гарантировать безопасность своих границ и населения в случае нападения России.

Фергус выразил понимание такого решения, так как он осознает серьезность ситуации на восточной границе Евросоюза и причины, по которым было принято такое решение. Миериня отметила, что страны делают все возможное, чтобы противопехотные мины не пришлось использовать.

Кроме того, оба председателя парламентов обсудили напряженность между Канадой и США, а также намерение Канады укрепить свой потенциал безопасности и сотрудничество с Евросоюзом. Спикер Сейма от имени Латвии выразила благодарность за присутствие канадских военных сил в Латвии.

В повестке дня конференции председателей европейских парламентов - вопросы укрепления демократии, обеспечения свободы слова во времена поляризации и неопределенности, а также вопросы насилия в отношении политиков.