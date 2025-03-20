Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Латвия готова выйти из Оттавской конвенции» - Миериня 3 849

Политика
Дата публикации: 20.03.2025
LETA
Изображение к статье: «Латвия готова выйти из Оттавской конвенции» - Миериня
ФОТО: LETA

Латвия готова выйти из Оттавской конвенции, так как безопасность в регионе является приоритетом, заявила в четверг в Страсбурге спикер Сейма Дайга Миериня, которая во время конференции председателей европейских парламентов встретилась с председателем Палаты общин парламента Канады Грегом Фергусом.

Во время встречи Миериня сказала, что Латвия, Литва, Эстония и Польша в ближайшее время выйдут из Оттавской конвенции, чтобы гарантировать безопасность своих границ и населения в случае нападения России.

Фергус выразил понимание такого решения, так как он осознает серьезность ситуации на восточной границе Евросоюза и причины, по которым было принято такое решение. Миериня отметила, что страны делают все возможное, чтобы противопехотные мины не пришлось использовать.

Кроме того, оба председателя парламентов обсудили напряженность между Канадой и США, а также намерение Канады укрепить свой потенциал безопасности и сотрудничество с Евросоюзом. Спикер Сейма от имени Латвии выразила благодарность за присутствие канадских военных сил в Латвии.

В повестке дня конференции председателей европейских парламентов - вопросы укрепления демократии, обеспечения свободы слова во времена поляризации и неопределенности, а также вопросы насилия в отношении политиков.

×
Читайте нас также:
#мины #дайга миериня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
22
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео