Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в первом чтении рассматривала Закон о мероприятиях по ограничению угроз национальной безопасности. Если короче — о запрете на поездки в РФ и РБ.

Выяснилось, что он хотя и соответствует конституционным нормам и международным обязательствам Латвии — но все же не готов…

Для начала заслушали председателя Комиссии по национальной безопасности Айнарса Латковскиса ("Новое Единство"). Ссылаясь на взаимодействие с компетентными учреждениями — о сути коего он, понятное дело, на открытом заседании рассказать не может, — политик заявил, что появился новый объем данных, который требует поправок. В итоге срок первоначального рассмотрения законопроекта просят продлить до 3 апреля.

Могут быть скомпрометированы и подвергнуты угрозам

Аннотация к законопроекту рассказывает, как мы дошли до жизни такой и что в условиях "геополитического контекста" должна делать наша "самообороняющаяся демократия":

"Обостренная геополитическая ситуация и активная поддержка Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины являются причиной все более усиленных разведывательных мероприятий, направленных против Латвии Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Они могут включать обращение к любому информированному о внутренних делах Латвии лицу с целью получения информации о внутриполитических процессах государства, запланированных внешнеполитических мероприятиях и запланированных и осуществленных для нормального функционирования государства мерах безопасности.

Обращение также может быть направлено на осуществление других вредных действий, в том числе на вовлечение лица в мероприятия, направленные против интересов государства, или на воспрепятствование выполнению своих должностных обязанностей. При этом лица, прибывшие в Российскую Федерацию и Республику Беларусь, могут быть скомпрометированы или подвергнуты различным угрозам с целью оказания влияния на решения и действия этих лиц, а также государства.

Такие меры, в частности, могут быть направлены против тех подданных Латвии, которым выдано специальное разрешение на доступ к государственной тайне, которые несут ответственность за безопасность критической инфраструктуры или которые заняты в таких отраслях государства, которые вовлечены в обеспечение защиты национальной безопасности, идентификацию и предотвращение ее рисков".

У составителей документа хватило ума предположить, что "Российская Федерация и Республика Беларусь свои вредные активности планируют также в других государствах". Но список запретных для выезда латвийских чиновников локаций расширять не стали, ибо "ситуация в этих иных государствах может динамично изменяться — и надо по возможности уменьшить негативное воздействие мероприятий государственной безопасности на личную жизнь жителей".

Так что у местных секретоносителей юридически не будет никаких препятствий для поездок, к примеру, в Северную Корею, Сирию и Афганистан.

Разумеется, у всякого правила есть исключения — мы ж не звери, господа.

Командировки по официальному разрешению не возбраняются. Выезд в запретные страны можно будет осуществить и в случае смерти или критического заболевания близкого родственника. "Кабинету министров определена обязанность не реже чем раз в три года оценивать ход практического осуществления правил этого закона, результаты, соответствие выдвинутым целям — и предоставлять об этом сообщение Сейму".

И еще: "Нормы необходимы единственно на время, пока геополитическая ситуация нормализуется".

А как там с конституционными правами?

Латвийские правоведы как всегда творчески подошли к интерпретации Основного Закона:

"В первой части 101–й статьи Сатверсме закреплено право любого гражданина Латвии в предусмотренном законом виде участвовать в работе государства и самоуправления, а также исполнять государственную службу, а в 106–й статье — право любого лица свободно выбирать род занятий и место работы соответственно своим способностям и квалификации.

Однако также эти права не абсолютны. Принимая во внимание, что неразрешенный выезд в Российскую Федерацию или Республику Беларусь позволяет оспорить лояльность лица Латвии, предусмотрена возможность освободить такое лицо от должности, оценивая индивидуальные обстоятельства каждой ситуации. В целях соблюдения соразмерности предусматривается, что освобождение от должности не обязательно, но возможно, оценивая обстоятельства происшедшего".

Далее юристы ссылаются на статью 102 Закона о государственном управлении (принцип лояльности должностного лица) и пункт 2–й части 1–й статьи 101–й Закона о труде (потеря доверия работодателя в силу противоправных действий).

Задействуют также Закон о гражданской службе в части подпункта d 1–го пункта 1–й части статьи 41–й, где фигурируют "утеря безупречной репутации, грубое нарушение этики или нарушение нормативных актов".

Жаловаться в Страсбург, похоже, перспектив не имеет: ЕСПЧ "в своей юдикатуре признал, что могут быть ситуации, когда государству необходимо проводить особые мероприятия, чтобы защитить стабильность и эффективность демократической системы".

"Также Европейский суд по правам человека признал, что, оценивая осуществляемые Латвийской Республикой мероприятия по защите ее безопасности, нельзя не принимать во внимание соображение, что Латвийская Республика есть соседнее государство с Российской Федерацией, которая начала войну против Украины и осуществляет контроль над отдельными территориями Грузии".

Не только шпионаж, но и влияние

Вообще–то речь идет о предотвращении вполне конкретного преступления, описанного статьей 85–й Уголовного закона — шпионаж. И здесь получается, что Латвийское государство априори не доверяет собственному населению, которое может впасть в соблазн.

Ну, это примерно как бы запретить малоимущим жителям посещать дорогие бутики — вдруг украдут еще чего–нибудь.

Но ведь не одним злым умыслом или корыстью может быть объяснено эвентуальное сотрудничество латвийцев с разведками РФ и РБ. "Необходимую информацию от лиц могут получать также хитростью, обманывая лицо, или из–за легкомыслия лица", — констатирует аннотация к законопроекту.

"К тому же лицо, находящееся в Российской Федерации или Республике Беларусь, структуры власти этих государств могут против их воли вовлечь в провокационные ситуации и угрожать их безопасности и прочим законным интересам, чтобы в принудительном порядке достичь сотрудничества этих лиц с этими государствами или также чтобы политически повлиять на решения и действия Латвии".

"В свою очередь, в отношении образовательной работы и закрепленного в статье 102 "Обязанность лояльности" Закона о порядке государственного управления обязанности, которая численно охватывает даже широчайший круг лиц, указывается, что эти мероприятия в целом не предотвратили интерес лиц отправиться в Российскую Федерацию и Республику Беларусь".

Так что, вполне возможно, в ближайшие пару недель мы увидим и новые категории трудящихся, которым ограничат выезд.