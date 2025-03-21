Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выход Латвии из Оттавской конвенции: примут, но позже 3 1066

Политика
Дата публикации: 21.03.2025
LETA
Изображение к статье: Выход Латвии из Оттавской конвенции: примут, но позже

21 голосами "за", 15 "против" и при 47 воздержавшихся Сейм вчера не включил в повестку дня предложение Национального объединения о передаче в комиссии законопроекта о денонсации конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавская конвенция).

Это не означает, что Сейм не планирует заниматься этим вопросом в будущем. 18 марта правительство решило начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции. Таким образом, проблема не в том, стоит ли вообще поддерживать выход из конвенции, а в том, как будет продвигаться этот вопрос.

"Нападение России на Украину, незаконная аннексия территорий и массовые военные преступления, а также неоднократные угрозы в адрес стран Балтии вносят фундаментальные изменения в ситуацию с безопасностью, требуя от Латвии готовности к полноценной обороне. Действующая в настоящее время конвенция ограничивает право государства на эффективные средства обороны, необходимые для защиты территории Латвии, особенно учитывая способность России применять непредсказуемые и непропорциональные военные методы. Обязанность Латвии - обеспечить, чтобы ее вооруженные силы могли эффективно осуществлять территориальную оборону, включая создание барьеров для предотвращения военного вторжения потенциального агрессора.

Международный опыт показывает, что национальные вооруженные силы используют различные средства эффективной защиты, в том числе различные типы мин. В качестве примера можно привести Южную Корею и США, которые допускают использование таких мин, чтобы остановить потенциального противника", - пояснил предложение депутатов Янис Домбрава (Национальное объединение).

Он напомнил, что Нацобъединение выступило с такой инициативой еще в конце 2023 года, однако "тогда это решение не было принято с достаточно сомнительными аргументами". Теперь правительство Латвии выразило свою решимость выйти из Оттавской конвенции. "Этот законопроект подготовлен качественно, и у Сейма есть возможность принять такое решение прямо сейчас", - заявил Домбрава.

Альтернативой является дальнейшее затягивание этого процесса, добавил депутат. Он считает, что не нужно ждать никаких новых законопроектов, а принять решение прямо сейчас - передать этот законопроект в ответственную комиссию. Председатель фракции "Новое единство" Эдмунд Юревицс объяснил, почему законопроект пока не следует направлять в комиссию. "Этот Сейм и это правительство продемонстрировали, что они готовы принять любые решения для укрепления нашей национальной безопасности и предоставления нашим Национальным вооруженным силам всех видов защиты, чтобы они могли защитить родину".

×
Читайте нас также:
#мины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
13
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео