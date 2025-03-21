21 голосами "за", 15 "против" и при 47 воздержавшихся Сейм вчера не включил в повестку дня предложение Национального объединения о передаче в комиссии законопроекта о денонсации конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавская конвенция).

Это не означает, что Сейм не планирует заниматься этим вопросом в будущем. 18 марта правительство решило начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции. Таким образом, проблема не в том, стоит ли вообще поддерживать выход из конвенции, а в том, как будет продвигаться этот вопрос.

"Нападение России на Украину, незаконная аннексия территорий и массовые военные преступления, а также неоднократные угрозы в адрес стран Балтии вносят фундаментальные изменения в ситуацию с безопасностью, требуя от Латвии готовности к полноценной обороне. Действующая в настоящее время конвенция ограничивает право государства на эффективные средства обороны, необходимые для защиты территории Латвии, особенно учитывая способность России применять непредсказуемые и непропорциональные военные методы. Обязанность Латвии - обеспечить, чтобы ее вооруженные силы могли эффективно осуществлять территориальную оборону, включая создание барьеров для предотвращения военного вторжения потенциального агрессора.

Международный опыт показывает, что национальные вооруженные силы используют различные средства эффективной защиты, в том числе различные типы мин. В качестве примера можно привести Южную Корею и США, которые допускают использование таких мин, чтобы остановить потенциального противника", - пояснил предложение депутатов Янис Домбрава (Национальное объединение).

Он напомнил, что Нацобъединение выступило с такой инициативой еще в конце 2023 года, однако "тогда это решение не было принято с достаточно сомнительными аргументами". Теперь правительство Латвии выразило свою решимость выйти из Оттавской конвенции. "Этот законопроект подготовлен качественно, и у Сейма есть возможность принять такое решение прямо сейчас", - заявил Домбрава.

Альтернативой является дальнейшее затягивание этого процесса, добавил депутат. Он считает, что не нужно ждать никаких новых законопроектов, а принять решение прямо сейчас - передать этот законопроект в ответственную комиссию. Председатель фракции "Новое единство" Эдмунд Юревицс объяснил, почему законопроект пока не следует направлять в комиссию. "Этот Сейм и это правительство продемонстрировали, что они готовы принять любые решения для укрепления нашей национальной безопасности и предоставления нашим Национальным вооруженным силам всех видов защиты, чтобы они могли защитить родину".