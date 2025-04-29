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Кто в Латвии станет «невыездным»? В Сейме продолжится работа над специальным законом 5 1778

Политика
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
Кто в Латвии станет «невыездным»? В Сейме продолжится работа над специальным законом

До сего дня советский термин "невыездной" в Латвии применялся ну разве только к тем фигурантам уголовных процессов, которым правоохранительные органы до передачи дела в суд и до судебного приговора запретили выезд из страны.

Но вскоре "невыездными" могут стать и совершенно законопослушные граждане ЛР.

Напомним: в Сейме рассматривается специальный законопроект "Об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности", который запрещает выезжать (то есть посещать) в Российскую Федерацию и в Республику Беларусь целому ряду госслужащих.

В частности, нельзя будет посещать Россию и Белоруссию работникам полиции, прокуратуры, тем латвийцам, которые являются носителями гостайны, кто управляет объектами критической инфраструктуры, работникам налогово–таможенной полиции, антикоррупционного бюро

Сегодня комиссия Сейма по обороне и внутренним делам продолжит подготовку к принятию законопроекта во втором чтении. Ко второму чтению уже поступил целый ряд поправок. Так глава комиссии по нацбезопасности Айнарс Латковскис предлагает запретить посещать эти две страны всем депутатам Сейма.

В свою очередь, фракция Национального объединения по существу предлагает "закрыть" эти страны для почти всех госслужащих — так, в этот список "невыездных" Нацобъединение хочет включить сотрудников Бюро омбудсмена, Госконтроля, Госканцелярии, работников Центризбиркома, Национального совета по электронным СМИ, сотрудников ряда министерств и ведомств, самоуправлений…

Можно, конечно, и всем гражданам ЛР запретить посещать эти соседние государства. Вопрос только в том, а как это все проконтролировать? Особенно если латвийцы будут посещать Россию и Белоруссию не через латвийские КПП, а вообще через третьи страны. Например, через другие страны СНГ или самолетом из Турции.

Очевидно, что консульские учреждения РФ и РБ не будут информировать латвийские власти о том, кто у них запросил и получил визу.

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#запрет # сейм
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Эдуард Эльдаров
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(5)
  • Д
    Дед
    29-го апреля

    Нет доверия этим чинушам. Поедут в РФ, увидят, что там лучше, чем здесь, сбегут! Правильно, запретить выезд.

    12
    1
  • JL
    Janina LV
    29-го апреля

    Когда власть боится собственного народа больше, чем внешнего врага, появляются списки невыездных.

    61
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го апреля

    это хорошо. искать по Латвии не нужно когда за вами Советские придут для Трибунала. не нужно будет вас искать по Хуторам и норам.

    39
    3
  • JB
    Janis Berzin
    29-го апреля

    Кте, кто хочет ездить уже сейчас это делает через Литву, Эстонию. Очередной предвыборный балаган от буржуйских клоунов.

    53
    2
  • З
    Злой
    Janis Berzin
    29-го апреля

    Через латвию давно нет автобусных перевозок в Россию, через Эстонию весь трафик, если закроют, в Белоруссию можно через Россию въехать, но виза нужна будет в Россию, но лично я готов заплатить без проблем.

    5
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