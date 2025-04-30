Министры лично ответят на звонки обеспокоенных граждан

Предполагается, что министры займут место операторов колл-центра, чтобы в беседе выслушать жителей, поделиться опытом и укрепить доверие общества. Цель инициативы — дать людям возможность в непринуждённой обстановке ближе познакомиться с работой правительства, развеять тревоги и создать новую — открытую и инклюзивную — платформу для диалога.

Авторы проекта указывают, что исследование доверия за 2024 год, проведённое Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором анализируется уровень доверия граждан к правительству и государственным учреждениям в 30 странах ОЭСР, рисует для Латвии «жесткую картину» — жители больше всего доверяют друг другу, полиции и судебной системе, но значительно меньше — правительству, Сейму и политическим партиям.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (СЗК) сегодня будет принимать звонки по телефону 26 564 564 с 15:00 до 17:00, министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня («Новое Единство») — 14 мая с 11:00 до 12:45, министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) — 14 мая с 12:45 до 13:45, министр культуры Агнесе Лаце («Прогрессивные») — 23 мая с 11:00 до 13:00.