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Министры лично ответят на звонки обеспокоенных граждан 2 595

Политика
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
Министры лично ответят на звонки обеспокоенных граждан
ФОТО: Unsplash

С сегодняшнего дня на телефонной линии социального проекта «Parunāsim?» («Поговорим?») запускается инициатива «Демократичные беседы с министрами», сообщает LETA.

Предполагается, что министры займут место операторов колл-центра, чтобы в беседе выслушать жителей, поделиться опытом и укрепить доверие общества. Цель инициативы — дать людям возможность в непринуждённой обстановке ближе познакомиться с работой правительства, развеять тревоги и создать новую — открытую и инклюзивную — платформу для диалога.

Авторы проекта указывают, что исследование доверия за 2024 год, проведённое Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором анализируется уровень доверия граждан к правительству и государственным учреждениям в 30 странах ОЭСР, рисует для Латвии «жесткую картину» — жители больше всего доверяют друг другу, полиции и судебной системе, но значительно меньше — правительству, Сейму и политическим партиям.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (СЗК) сегодня будет принимать звонки по телефону 26 564 564 с 15:00 до 17:00, министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня («Новое Единство») — 14 мая с 11:00 до 12:45, министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) — 14 мая с 12:45 до 13:45, министр культуры Агнесе Лаце («Прогрессивные») — 23 мая с 11:00 до 13:00.

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(2)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го апреля

    Пиарить свои партейки перед выборами надо 🙄. Поэтому и вот.

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  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го апреля

    Соизволили самостоятельно или под негласным давлением? Это же надо невидаль какая, благодать небесная на нас нищих и сирых спустилась!

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