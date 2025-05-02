В Сейме ожидается борьба Ринкевича и депутатов: на кону — допуск народа к принятию законов

Перерыв между зимней и весенней сессией Сейма — полторы недели. Уже в ближайший понедельник слуги народа выйдут на работу и начнут априори очень горячую сессию.

Будет много скандалов, поскольку уже 7 июня пройдут муниципальные выборы, которые станут генеральной репетицией парламентских выборов в октябре следующего года.

Какие же ключевые вопросы рассмотрят депутаты в ходе предстоящей сессии? Очень бурные и долгие дискуссии ожидаются по пакету президентских законодательных инициатив. И если прежде Сейм принимал на ура практически все предложения Эдгара Ринкевича, то последняя "порция" законодательных идей главы государства явно пришлась многим депутатам не по душе.

Президент заменит слуг народа?

По слухам из кулуаров власти, депутаты явно не будут торопиться с принятием поправок в законы, которые передают право выдвигать кандидатов на пост госконтролера, государственного правозащитника и президента Банка Латвии президенту.

До сих пор этой привилегией обладали сами депутаты. Многие парламентарии усматривают в этих поправках Ринкевича попытку постепенно сузить полномочия слуг народа. Им такая "ползучая революция" явно не по нутру.

Еще более настороженно часть парламентариев, особенно правящих, встретила предложения Ринкевича о смягчении требований для запуска референдума.

Ринкевич и его команда юристов предлагает ввести двухступенчатую систему запуска референдума. На первом этапе достаточно будет собрать 5% голосов от числа избирателей, которые участвовали в последних сеймовских выборах.

По расчетам самого президента, это где–то порядка 46 тысяч подписей. То есть почти в 3,5 раза меньше, чем требуется сейчас.

Однако и срок, установленный для сбора подписей за тот или иной народный законопроект или поправки к Сатверсме, тоже сокращается — вместо 12 месяцев Ринкевич предлагает отвести на эту процедуру 6 месяцев.

При чем тут "пятая колонна"

Если первый рубеж преодолен — необходимый минимум, 46 тысяч, подписей собраны, то тогда уже весь процесс и все расходы на проведение второго этапа берет на себя государство в лице Центризбиркома. И вот тогда уже нужно собрать не менее 10% от общего количества избирателей в стране, то есть те же нынешние 154 тысячи подписей. При этом такое количество подписей необходимо будет собрать в течение 30 дней.

Правда, в это общее число подписей — то есть 154 тысячи, — будет зачислено и то количество подписей, которое было собрано на первом этапе. Это значит, что в итоге нужно будет для референдума на втором этапе собрать еще где–то 104–105 тысяч подписей избирателей.

После этого народный законопроект поступает к президенту и потом в Сейм. И если Сейм отказывается его принять в том виде, в котором его одобрил народ, то запускается процедура референдума.

Отдельные парламентарии вообще категорически против того, чтобы "трогать" процедуру референдума. Мол, время сейчас геополитически очень сложное, рядом идет война, и ни в коем случае, как выразился один депутат, нельзя давать пятой колонне даже намек на то, что они могут при помощи референдума раскачать общество.

Рискнем предположить, что по крайней мере до муниципальных выборов поправки Ринкевича приняты не будут.

Баллотируешься? — На трибуну!

Сейм в ходе весенней сессии завершит работу над целым пакетом законодательных поправок по "урезанию" прав граждан России и Белоруссии в Латвии. В частности, в третьем (окончательном) чтении будет принят специальный закон, запрещающий гражданам этих двух стран приобретать в Латвии недвижимость — и в качестве физических лиц, и через юридические образования.

Также парламент до длительных летних каникул наверняка примет поправки, запрещающие туристические и пассажирские перевозки из Латвии в РФ и РБ. Готовится к принятию и закон, запрещающий нескольким категориям госслужащих посещать Россию и Белоруссию.

Можно не сомневаться, что уже вскоре депутаты вернутся к рассмотрению отложенных поправок Минюста о запрете банкам в общении с клиентами–жителями Латвии, — использовать иной язык, кроме государственного.

Ясно, что наибольшую активность на пленарных заседаниях в ходе весенней сессии будут проявлять депутаты Сейма, которые баллотируются на выборах в самоуправления.